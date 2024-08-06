В Челябинской области число затопленных участков за три дня выросло почти вдвое

В Челябинской области число затопленных участков за три дня выросло с 329 до 564, то есть почти вдвое. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
«На контроле остается подтопление 220 частных жилых домов и 564 приусадебных участков. В трех пунктах временного размещения находятся 25 человек, в том числе шесть детей», — сообщили в пресс-службе главка.
По состоянию на 4 августа в регионе в зоне подтопления находились 329 приусадебных участков и 219 частных жилых домов. В пунктах временного размещения пребывали 26 человек, среди которых девять детей. Специалисты подразделений Главного управления МЧС России по Челябинской области продолжают работу на подтопленных территориях.
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