06 августа 2024

В Челябинской области число затопленных участков за три дня выросло почти вдвое

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Подтопления пришли в регион после затяжных ливней
Подтопления пришли в регион после затяжных ливней Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Челябинской области число затопленных участков за три дня выросло с 329 до 564, то есть почти вдвое. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«На контроле остается подтопление 220 частных жилых домов и 564 приусадебных участков. В трех пунктах временного размещения находятся 25 человек, в том числе шесть детей», — сообщили в пресс-службе главка.

По состоянию на 4 августа в регионе в зоне подтопления находились 329 приусадебных участков и 219 частных жилых домов. В пунктах временного размещения пребывали 26 человек, среди которых девять детей. Специалисты подразделений Главного управления МЧС России по Челябинской области продолжают работу на подтопленных территориях.

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В Челябинской области число затопленных участков за три дня выросло с 329 до 564, то есть почти вдвое. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. «На контроле остается подтопление 220 частных жилых домов и 564 приусадебных участков. В трех пунктах временного размещения находятся 25 человек, в том числе шесть детей», — сообщили в пресс-службе главка. По состоянию на 4 августа в регионе в зоне подтопления находились 329 приусадебных участков и 219 частных жилых домов. В пунктах временного размещения пребывали 26 человек, среди которых девять детей. Специалисты подразделений Главного управления МЧС России по Челябинской области продолжают работу на подтопленных территориях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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