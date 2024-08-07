Водителю грузовика потребовалась госпитализация
В городе Миньяр Ашинского района (Челябинская область) грузовая фура 8 августа въехала в жилой дом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции региона.
«В Миньяре 8 августа в 16:48 48-летний водитель за рулем грузового автомобиля „Шакман“ въехала в жилой дом. Происшествие случилось на улице 1 Мая», — сообщили в пресс-службе управления.
Водитель грузовика получил травмы, он доставлен в больницу. Жильцы дома не пострадали. По факту ДТП проводится проверка.
Грузовик получил серьезные повреждения
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