В Ашинском районе грузовая фура протаранила жилой дом. Фото

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Водителю грузовика потребовалась госпитализация Фото:

В городе Миньяр Ашинского района (Челябинская область) грузовая фура 8 августа въехала в жилой дом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции региона.

«В Миньяре 8 августа в 16:48 48-летний водитель за рулем грузового автомобиля „Шакман“ въехала в жилой дом. Происшествие случилось на улице 1 Мая», — сообщили в пресс-службе управления.

Водитель грузовика получил травмы, он доставлен в больницу. Жильцы дома не пострадали. По факту ДТП проводится проверка.

Грузовик получил серьезные повреждения
Грузовик получил серьезные повреждения
Фото:

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В городе Миньяр Ашинского района (Челябинская область) грузовая фура 8 августа въехала в жилой дом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции региона. «В Миньяре 8 августа в 16:48 48-летний водитель за рулем грузового автомобиля „Шакман“ въехала в жилой дом. Происшествие случилось на улице 1 Мая», — сообщили в пресс-службе управления. Водитель грузовика получил травмы, он доставлен в больницу. Жильцы дома не пострадали. По факту ДТП проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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