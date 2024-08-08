Жители двух регионов РФ зажгли свечи в память о жертвах атаки ВСУ на Курскую область

Жители Сочи и Краснодара зажгли свечи в память о жертвах атаки ВСУ

08 августа 2024 в 03:32 Размер текста - 17 +

Россияне зажигают свечи в память о жертвах атаки ВСУ на Курскую область Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Горожане в Краснодаре и Сочи зажгли свечи в память о жертвах атаки украинских боевиков на Курскую область. Об этом сообщают представители городских администраций. «Акция объединила горожан и гостей курорта Сочи. Участники несли свечи и цветы к мемориальному комплексу в Завокзальном микрорайоне в знак скорби и поддержки. Из свечей выложили фразу „Курск, Сочи с тобой“. Лампады в память о погибших также зажгли и в Краснодаре», — передают представители мэрий в своих telegram-каналах. Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил о введении режима ЧС в регионе из-за атаки ВСУ. Он также отметил, что координацию работы сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС будет осуществлять лично до улучшения оперативной обстановки. По словам Смирнова, оперативный штаб под его руководством функционирует круглосуточно, и он находится на постоянной связи с силовыми структурами и федеральным центром. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Горожане в Краснодаре и Сочи зажгли свечи в память о жертвах атаки украинских боевиков на Курскую область. Об этом сообщают представители городских администраций. «Акция объединила горожан и гостей курорта Сочи. Участники несли свечи и цветы к мемориальному комплексу в Завокзальном микрорайоне в знак скорби и поддержки. Из свечей выложили фразу „Курск, Сочи с тобой“. Лампады в память о погибших также зажгли и в Краснодаре», — передают представители мэрий в своих telegram-каналах. Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил о введении режима ЧС в регионе из-за атаки ВСУ. Он также отметил, что координацию работы сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС будет осуществлять лично до улучшения оперативной обстановки. По словам Смирнова, оперативный штаб под его руководством функционирует круглосуточно, и он находится на постоянной связи с силовыми структурами и федеральным центром.