Антонов: действия ВСУ в Курской области являются террористической акцией

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Посол Антонов осудил атаки ВСУ в Курской области Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Посол России в США Анатолий Антонов охарактеризовал попытку провокации Вооруженных сил Украины в Курской области как террористическую акцию, осуществленную с использованием американского оружия. Он подчеркнул, что это оружие стало инструментом убийства российских граждан.

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«Украинские действия — очевидная террористическая акция. Никто не скрывает, что орудием убийства простых россиян стало американское оружие», — приводит слова Анатолия Антонова его комментарий, опубликованный в telegram-канале российской дипмиссии. Посол также заявил, что недопустимо считать удары по мирным объектам в России правом на самооборону.

Анатолий Антонов акцентировал внимание на том, что атаки на гражданские объекты, такие как школы, больницы, машины скорой помощи и жилые дома, не могут быть оправданы. Они должны рассматриваться как прямое нарушение норм международного права.

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Посол России в США Анатолий Антонов охарактеризовал попытку провокации Вооруженных сил Украины в Курской области как террористическую акцию, осуществленную с использованием американского оружия. Он подчеркнул, что это оружие стало инструментом убийства российских граждан. «Украинские действия — очевидная террористическая акция. Никто не скрывает, что орудием убийства простых россиян стало американское оружие», — приводит слова Анатолия Антонова его комментарий, опубликованный в telegram-канале российской дипмиссии. Посол также заявил, что недопустимо считать удары по мирным объектам в России правом на самооборону. Анатолий Антонов акцентировал внимание на том, что атаки на гражданские объекты, такие как школы, больницы, машины скорой помощи и жилые дома, не могут быть оправданы. Они должны рассматриваться как прямое нарушение норм международного права.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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