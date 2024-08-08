Посол России в США Анатолий Антонов охарактеризовал попытку провокации Вооруженных сил Украины в Курской области как террористическую акцию, осуществленную с использованием американского оружия. Он подчеркнул, что это оружие стало инструментом убийства российских граждан.
«Украинские действия — очевидная террористическая акция. Никто не скрывает, что орудием убийства простых россиян стало американское оружие», — приводит слова Анатолия Антонова его комментарий, опубликованный в telegram-канале российской дипмиссии. Посол также заявил, что недопустимо считать удары по мирным объектам в России правом на самооборону.
Анатолий Антонов акцентировал внимание на том, что атаки на гражданские объекты, такие как школы, больницы, машины скорой помощи и жилые дома, не могут быть оправданы. Они должны рассматриваться как прямое нарушение норм международного права.
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