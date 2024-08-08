Экс-глава ГУ МЧС по Самарской области Бойко признал вину во взяточничестве

08 августа 2024 в 06:43 Размер текста - 17 +

Экс-глава МЧС Бойко проходит по уголовному делу о взяточничестве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший глава Главного управления МЧС по Самарской области Олег Бойко, обвиняемый в коррупции, признал свою вину и заключил соглашение о сотрудничестве со следствием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы, находящиеся в их распоряжении. «Бойко О. В. признал вину в совершенном преступлении, дал правдивые подробные показания относительно совершенного преступления, активно сотрудничает со следствием в раскрытии и расследования преступления», — отмечается в материалах дела, пишет ТАСС. Также уточняется, что «с обвиняемым Гущиным заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, он активно способствует раскрытию и расследованию преступления». Бойко задержан по подозрению во взятках в 2023 году. Сейчас он находится в СИЗО. Вместе с ним по делу проходят еще несколько человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший глава Главного управления МЧС по Самарской области Олег Бойко, обвиняемый в коррупции, признал свою вину и заключил соглашение о сотрудничестве со следствием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы, находящиеся в их распоряжении. «Бойко О. В. признал вину в совершенном преступлении, дал правдивые подробные показания относительно совершенного преступления, активно сотрудничает со следствием в раскрытии и расследования преступления», — отмечается в материалах дела, пишет ТАСС. Также уточняется, что «с обвиняемым Гущиным заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, он активно способствует раскрытию и расследованию преступления». Бойко задержан по подозрению во взятках в 2023 году. Сейчас он находится в СИЗО. Вместе с ним по делу проходят еще несколько человек.