Экс-глава ГУ МЧС по Самарской области Бойко признал вину во взяточничестве

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Прения по делу Альфреда Джавадова в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, прокурор, суд
Экс-глава МЧС Бойко проходит по уголовному делу о взяточничестве Фото:

Бывший глава Главного управления МЧС по Самарской области Олег Бойко, обвиняемый в коррупции, признал свою вину и заключил соглашение о сотрудничестве со следствием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы, находящиеся в их распоряжении.

«Бойко О. В. признал вину в совершенном преступлении, дал правдивые подробные показания относительно совершенного преступления, активно сотрудничает со следствием в раскрытии и расследования преступления», — отмечается в материалах дела, пишет ТАСС. Также уточняется, что «с обвиняемым Гущиным заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, он активно способствует раскрытию и расследованию преступления».

Бойко задержан по подозрению во взятках в 2023 году. Сейчас он находится в СИЗО. Вместе с ним по делу проходят еще несколько человек.

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Бывший глава Главного управления МЧС по Самарской области Олег Бойко, обвиняемый в коррупции, признал свою вину и заключил соглашение о сотрудничестве со следствием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы, находящиеся в их распоряжении. «Бойко О. В. признал вину в совершенном преступлении, дал правдивые подробные показания относительно совершенного преступления, активно сотрудничает со следствием в раскрытии и расследования преступления», — отмечается в материалах дела, пишет ТАСС. Также уточняется, что «с обвиняемым Гущиным заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, он активно способствует раскрытию и расследованию преступления». Бойко задержан по подозрению во взятках в 2023 году. Сейчас он находится в СИЗО. Вместе с ним по делу проходят еще несколько человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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