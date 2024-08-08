Губернатор Гладков лично попросил уезжать жителей приграничья

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Вооруженные силы Украины. stock, ракета, всу,  stock
На фоне участившихся обстрелов ВСУ губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил жителей села Колотиловка эвакуироваться Фото:

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил жителей населенного пункта Колотиловка (Краснояружский район) уехать на время участившихся обстрелов ВСУ. Он также распорядился о корме домашних животных на время отсутствия в селе людей.

«В последние дни увеличилось количество обстрелов села Колотиловка Краснояружского района <…> Попросил их [жителей] покинуть село на время, пока здесь опасно», — заявил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. В ходе обсуждения ситуации с жителями выяснилось, что им необходима «помощь с вывозом имущества», а также в «кормежке собак и кур». По словам Гладкова, бойцы будут кормить животных раз в день.

Ранее Гладков рассказал о том, что в результате 86 обстрелов и атак дронов ВСУ 7 августа пострадали 16 жителей Белгородской области. Его слова передают 360.ru.

Также при обстреле ВСУ городского округа Шебекино в Белгородской области погиб один человек. Медики боролись за его жизнь, но он скончался в машине скорой помощи. Об этом сообщает MK.RU.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил жителей населенного пункта Колотиловка (Краснояружский район) уехать на время участившихся обстрелов ВСУ. Он также распорядился о корме домашних животных на время отсутствия в селе людей. «В последние дни увеличилось количество обстрелов села Колотиловка Краснояружского района <…> Попросил их [жителей] покинуть село на время, пока здесь опасно», — заявил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. В ходе обсуждения ситуации с жителями выяснилось, что им необходима «помощь с вывозом имущества», а также в «кормежке собак и кур». По словам Гладкова, бойцы будут кормить животных раз в день. Ранее Гладков рассказал о том, что в результате 86 обстрелов и атак дронов ВСУ 7 августа пострадали 16 жителей Белгородской области. Его слова передают 360.ru. Также при обстреле ВСУ городского округа Шебекино в Белгородской области погиб один человек. Медики боролись за его жизнь, но он скончался в машине скорой помощи. Об этом сообщает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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