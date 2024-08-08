Губернатор Гладков лично попросил уезжать жителей приграничья

08 августа 2024 в 21:03 Размер текста - 17 +

На фоне участившихся обстрелов ВСУ губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил жителей села Колотиловка эвакуироваться Фото: Министерство обороны Украины Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил жителей населенного пункта Колотиловка (Краснояружский район) уехать на время участившихся обстрелов ВСУ. Он также распорядился о корме домашних животных на время отсутствия в селе людей. «В последние дни увеличилось количество обстрелов села Колотиловка Краснояружского района <…> Попросил их [жителей] покинуть село на время, пока здесь опасно», — заявил Вячеслав Гладков в своем telegram -канале. В ходе обсуждения ситуации с жителями выяснилось, что им необходима «помощь с вывозом имущества», а также в «кормежке собак и кур». По словам Гладкова, бойцы будут кормить животных раз в день. Ранее Гладков рассказал о том, что в результате 86 обстрелов и атак дронов ВСУ 7 августа пострадали 16 жителей Белгородской области. Его слова передают 360.ru. Также при обстреле ВСУ городского округа Шебекино в Белгородской области погиб один человек. Медики боролись за его жизнь, но он скончался в машине скорой помощи. Об этом сообщает MK.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил жителей населенного пункта Колотиловка (Краснояружский район) уехать на время участившихся обстрелов ВСУ. Он также распорядился о корме домашних животных на время отсутствия в селе людей. «В последние дни увеличилось количество обстрелов села Колотиловка Краснояружского района <…> Попросил их [жителей] покинуть село на время, пока здесь опасно», — заявил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. В ходе обсуждения ситуации с жителями выяснилось, что им необходима «помощь с вывозом имущества», а также в «кормежке собак и кур». По словам Гладкова, бойцы будут кормить животных раз в день. Ранее Гладков рассказал о том, что в результате 86 обстрелов и атак дронов ВСУ 7 августа пострадали 16 жителей Белгородской области. Его слова передают 360.ru. Также при обстреле ВСУ городского округа Шебекино в Белгородской области погиб один человек. Медики боролись за его жизнь, но он скончался в машине скорой помощи. Об этом сообщает MK.RU.