«Уральские авиалинии» упростили правила перевозки багажа, вмешивались прокуроры

09 августа 2024 в 11:34 Размер текста - 17 +

Теперь пассажиры «УА», объединившись, могут провозить больше, чем 30 кг багажа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания «Уральские авиалинии» изменила правила провоза багажа после вмешательства транспортной прокуратуры. Теперь пассажиры могут объединяться и провозить больше, чем 30 кг багажа, сообщает telegram-канал надзорного ведомства по УрФО. «Незаконный акт перевозчика предусматривал отдельный провоз багажа массой 23 кг […] при этом при объединении багажа совместно следующим пассажирам позволялось провезти одно общее место багажа весом не более 30 кг, что являлось грубым нарушением и ограничивало права потребителей», — говорится в сообщении. Транспортный прокурор через суд попытался оспорить этот локальный акт и выиграл. «Уральские авиалинии» нарушения уже устранили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Авиакомпания «Уральские авиалинии» изменила правила провоза багажа после вмешательства транспортной прокуратуры. Теперь пассажиры могут объединяться и провозить больше, чем 30 кг багажа, сообщает telegram-канал надзорного ведомства по УрФО. «Незаконный акт перевозчика предусматривал отдельный провоз багажа массой 23 кг […] при этом при объединении багажа совместно следующим пассажирам позволялось провезти одно общее место багажа весом не более 30 кг, что являлось грубым нарушением и ограничивало права потребителей», — говорится в сообщении. Транспортный прокурор через суд попытался оспорить этот локальный акт и выиграл. «Уральские авиалинии» нарушения уже устранили.