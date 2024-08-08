«Уральские авиалинии» упростили правила перевозки багажа, вмешивались прокуроры

Авиакомпания «Уральские авиалинии» изменила правила провоза багажа после вмешательства транспортной прокуратуры. Теперь пассажиры могут объединяться и провозить больше, чем 30 кг багажа, сообщает telegram-канал надзорного ведомства по УрФО.
«Незаконный акт перевозчика предусматривал отдельный провоз багажа массой 23 кг […] при этом при объединении багажа совместно следующим пассажирам позволялось провезти одно общее место багажа весом не более 30 кг, что являлось грубым нарушением и ограничивало права потребителей», — говорится в сообщении. Транспортный прокурор через суд попытался оспорить этот локальный акт и выиграл. «Уральские авиалинии» нарушения уже устранили.
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