08 августа 2024

«Уральские авиалинии» упростили правила перевозки багажа, вмешивались прокуроры

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в Аэропорту Кольцово. Екатеринбург, ural airlines, авиакомпания уральские авиалинии, ra73832
Теперь пассажиры «УА», объединившись, могут провозить больше, чем 30 кг багажа Фото:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» изменила правила провоза багажа после вмешательства транспортной прокуратуры. Теперь пассажиры могут объединяться и провозить больше, чем 30 кг багажа, сообщает telegram-канал надзорного ведомства по УрФО.

«Незаконный акт перевозчика предусматривал отдельный провоз багажа массой 23 кг […] при этом при объединении багажа совместно следующим пассажирам позволялось провезти одно общее место багажа весом не более 30 кг, что являлось грубым нарушением и ограничивало права потребителей», — говорится в сообщении. Транспортный прокурор через суд попытался оспорить этот локальный акт и выиграл. «Уральские авиалинии» нарушения уже устранили.

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» изменила правила провоза багажа после вмешательства транспортной прокуратуры. Теперь пассажиры могут объединяться и провозить больше, чем 30 кг багажа, сообщает telegram-канал надзорного ведомства по УрФО. «Незаконный акт перевозчика предусматривал отдельный провоз багажа массой 23 кг […] при этом при объединении багажа совместно следующим пассажирам позволялось провезти одно общее место багажа весом не более 30 кг, что являлось грубым нарушением и ограничивало права потребителей», — говорится в сообщении. Транспортный прокурор через суд попытался оспорить этот локальный акт и выиграл. «Уральские авиалинии» нарушения уже устранили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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