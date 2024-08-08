В ХМАО пойдет под суд застройщик за дачу взяток экс-главе управления миграции МВД

В ХМАО пойдет под суд гендиректор компании «Норстрой» Шермахмад Норов, который давал взятки экс-главе УМВД по вопросам миграции Оксане Семеновой. За это она помогала бизнесмену без очереди оформлять иностранцам патенты на работу, сообщили URA.RU в пресс-службе следственного комитета.
«По версии следствия, в 2018 году обвиняемый передал незаконное денежное вознаграждение заместителю начальника отдела по вопросам миграции МОМВД „Ханты-Мансийский“ в общей сумме 238 тысяч рублей за содействие в оформлении документов иностранным гражданам — работникам ООО СЗ „Норстрой“ без ожидания очередности», — сообщили в пресс-службе СК. Замначальника отдела по вопросам миграции на тот момент была Оксана Семенова, которая также является фигурантом уголовного дела о коррупции.
Имущество обвиняемого на 4,5 миллиона рублей арестовано. Прокуратура ХМАО утвердила обвинительное заключение, материалы уголовного дела переданы в суд, сообщили агентству в надзорном ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что силовики ХМАО передали в суд дело экс-главы управления миграции УМВД, обвиняемой во взяточничестве. Оксана Семеновой грозит уголовная ответственность по пяти статьям УК РФ.
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