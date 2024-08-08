08 августа 2024

В ХМАО пойдет под суд застройщик за дачу взяток экс-главе управления миграции МВД

В ХМАО застройщик пойдет под суд за дачу взяток ради выдачи патентов мигрантам
© Служба новостей «URA.RU»
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Застройщик из ХМАО пойдет под суд за коррупцию
Застройщик из ХМАО пойдет под суд за коррупцию Фото:

В ХМАО пойдет под суд гендиректор компании «Норстрой» Шермахмад Норов, который давал взятки экс-главе УМВД по вопросам миграции Оксане Семеновой. За это она помогала бизнесмену без очереди оформлять иностранцам патенты на работу, сообщили URA.RU в пресс-службе следственного комитета.

«По версии следствия, в 2018 году обвиняемый передал незаконное денежное вознаграждение заместителю начальника отдела по вопросам миграции МОМВД „Ханты-Мансийский“ в общей сумме 238 тысяч рублей за содействие в оформлении документов иностранным гражданам — работникам ООО СЗ „Норстрой“ без ожидания очередности», — сообщили в пресс-службе СК. Замначальника отдела по вопросам миграции на тот момент была Оксана Семенова, которая также является фигурантом уголовного дела о коррупции.

Имущество обвиняемого на 4,5 миллиона рублей арестовано. Прокуратура ХМАО утвердила обвинительное заключение, материалы уголовного дела переданы в суд, сообщили агентству в надзорном ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что силовики ХМАО передали в суд дело экс-главы управления миграции УМВД, обвиняемой во взяточничестве. Оксана Семеновой грозит уголовная ответственность по пяти статьям УК РФ.

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В ХМАО пойдет под суд гендиректор компании «Норстрой» Шермахмад Норов, который давал взятки экс-главе УМВД по вопросам миграции Оксане Семеновой. За это она помогала бизнесмену без очереди оформлять иностранцам патенты на работу, сообщили URA.RU в пресс-службе следственного комитета. «По версии следствия, в 2018 году обвиняемый передал незаконное денежное вознаграждение заместителю начальника отдела по вопросам миграции МОМВД „Ханты-Мансийский“ в общей сумме 238 тысяч рублей за содействие в оформлении документов иностранным гражданам — работникам ООО СЗ „Норстрой“ без ожидания очередности», — сообщили в пресс-службе СК. Замначальника отдела по вопросам миграции на тот момент была Оксана Семенова, которая также является фигурантом уголовного дела о коррупции. Имущество обвиняемого на 4,5 миллиона рублей арестовано. Прокуратура ХМАО утвердила обвинительное заключение, материалы уголовного дела переданы в суд, сообщили агентству в надзорном ведомстве. Ранее URA.RU писало, что силовики ХМАО передали в суд дело экс-главы управления миграции УМВД, обвиняемой во взяточничестве. Оксана Семеновой грозит уголовная ответственность по пяти статьям УК РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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