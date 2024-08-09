09 августа 2024

В московском автобусе избили 87-летнего старика из-за слов о ЧВК «Вагнер». Видео

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Вручение удостоверений ветеранов боевых действий ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, чвк вагнер
Двое неизвестных накинулись на пенсионера из-за слов про ЧВК «Вагнер» Фото:

Двое неизвестных набросились и избили 87-летнего пенсионера из-за нелестного высказывания в адрес погибших бойцов ЧВК «Вагнер». Проезжая мимо мемориала наемникам, престарелый мужчина произнес слово «убийцы», передает MK.RU.

«В Москве двое молодых людей избили и скрутили в салоне автобуса 87-летнего пассажира за оскорбительное высказывание о ЧВК «Вагнер». Конфликт возник, когда автобус проезжал мемориал «вагнеровцам» на Варварке. Пенсионер при этом произнес слово «убийцы», — передает MK.RU.

Отмечается, что двое мужчин потребовали пенсионера выйти из общественного транспорта и после отказа заломали ему руки и сдали полицейским. Правоохранительные органы проверили документы престарелого мужчины и отпустили его.

На данный момент известно о взаимных заявлениях участников конфликта друг на друга. Адвокат пенсионера Оскар Черджиев подчеркнул, что они запросили возбудить уголовное дело против нападавших, передает РБК.

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Двое неизвестных набросились и избили 87-летнего пенсионера из-за нелестного высказывания в адрес погибших бойцов ЧВК «Вагнер». Проезжая мимо мемориала наемникам, престарелый мужчина произнес слово «убийцы», передает MK.RU. «В Москве двое молодых людей избили и скрутили в салоне автобуса 87-летнего пассажира за оскорбительное высказывание о ЧВК «Вагнер». Конфликт возник, когда автобус проезжал мемориал «вагнеровцам» на Варварке. Пенсионер при этом произнес слово «убийцы», — передает MK.RU. Отмечается, что двое мужчин потребовали пенсионера выйти из общественного транспорта и после отказа заломали ему руки и сдали полицейским. Правоохранительные органы проверили документы престарелого мужчины и отпустили его. На данный момент известно о взаимных заявлениях участников конфликта друг на друга. Адвокат пенсионера Оскар Черджиев подчеркнул, что они запросили возбудить уголовное дело против нападавших, передает РБК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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