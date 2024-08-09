В московском автобусе избили 87-летнего старика из-за слов о ЧВК «Вагнер». Видео

10 августа 2024 в 00:24 Размер текста - 17 +

Двое неизвестных накинулись на пенсионера из-за слов про ЧВК «Вагнер» Фото: Илья Московец © URA.RU Двое неизвестных набросились и избили 87-летнего пенсионера из-за нелестного высказывания в адрес погибших бойцов ЧВК «Вагнер». Проезжая мимо мемориала наемникам, престарелый мужчина произнес слово «убийцы», передает MK.RU. «В Москве двое молодых людей избили и скрутили в салоне автобуса 87-летнего пассажира за оскорбительное высказывание о ЧВК «Вагнер». Конфликт возник, когда автобус проезжал мемориал «вагнеровцам» на Варварке. Пенсионер при этом произнес слово «убийцы», — передает MK.RU . Отмечается, что двое мужчин потребовали пенсионера выйти из общественного транспорта и после отказа заломали ему руки и сдали полицейским. Правоохранительные органы проверили документы престарелого мужчины и отпустили его. На данный момент известно о взаимных заявлениях участников конфликта друг на друга. Адвокат пенсионера Оскар Черджиев подчеркнул, что они запросили возбудить уголовное дело против нападавших, передает РБК. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двое неизвестных набросились и избили 87-летнего пенсионера из-за нелестного высказывания в адрес погибших бойцов ЧВК «Вагнер». Проезжая мимо мемориала наемникам, престарелый мужчина произнес слово «убийцы», передает MK.RU. «В Москве двое молодых людей избили и скрутили в салоне автобуса 87-летнего пассажира за оскорбительное высказывание о ЧВК «Вагнер». Конфликт возник, когда автобус проезжал мемориал «вагнеровцам» на Варварке. Пенсионер при этом произнес слово «убийцы», — передает MK.RU. Отмечается, что двое мужчин потребовали пенсионера выйти из общественного транспорта и после отказа заломали ему руки и сдали полицейским. Правоохранительные органы проверили документы престарелого мужчины и отпустили его. На данный момент известно о взаимных заявлениях участников конфликта друг на друга. Адвокат пенсионера Оскар Черджиев подчеркнул, что они запросили возбудить уголовное дело против нападавших, передает РБК.