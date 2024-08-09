Двое неизвестных набросились и избили 87-летнего пенсионера из-за нелестного высказывания в адрес погибших бойцов ЧВК «Вагнер». Проезжая мимо мемориала наемникам, престарелый мужчина произнес слово «убийцы», передает MK.RU.
«В Москве двое молодых людей избили и скрутили в салоне автобуса 87-летнего пассажира за оскорбительное высказывание о ЧВК «Вагнер». Конфликт возник, когда автобус проезжал мемориал «вагнеровцам» на Варварке. Пенсионер при этом произнес слово «убийцы», — передает
Отмечается, что двое мужчин потребовали пенсионера выйти из общественного транспорта и после отказа заломали ему руки и сдали полицейским. Правоохранительные органы проверили документы престарелого мужчины и отпустили его.
На данный момент известно о взаимных заявлениях участников конфликта друг на друга. Адвокат пенсионера Оскар Черджиев подчеркнул, что они запросили возбудить уголовное дело против нападавших, передает РБК.
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