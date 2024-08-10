10 августа 2024

У курьера доставки украли велосипед в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Потерпевший оставил велосипед около пункта формирования заказов (архивное фото)
Потерпевший оставил велосипед около пункта формирования заказов (архивное фото) Фото:

У курьера службы доставки мошенник украл велосипед стоимостью более 15 тысяч рублей. Инцидент произошел на улице Салютная в Челябинске, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«В Челябинске полиция задержала подозреваемого в хищении велосипеда у курьера службы доставки. Сумма причиненного ущерба составила около 15 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Потерпевший оставил велосипед около центра формирования заказов по улице Салютная в Тракторозаводском районе. Когда вернулся, велосипед не обнаружил.

Спустя время полицейские задержали 36-летнего ранее судимого челябинца. Он заметил велосипед без запирающего устройства и решил его украсть. Сейчас проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениями, отмечают в полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ («Кража»). Задержанные находится под подпиской о невыезде.

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У курьера службы доставки мошенник украл велосипед стоимостью более 15 тысяч рублей. Инцидент произошел на улице Салютная в Челябинске, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «В Челябинске полиция задержала подозреваемого в хищении велосипеда у курьера службы доставки. Сумма причиненного ущерба составила около 15 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Потерпевший оставил велосипед около центра формирования заказов по улице Салютная в Тракторозаводском районе. Когда вернулся, велосипед не обнаружил. Спустя время полицейские задержали 36-летнего ранее судимого челябинца. Он заметил велосипед без запирающего устройства и решил его украсть. Сейчас проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениями, отмечают в полицейском главке. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ («Кража»). Задержанные находится под подпиской о невыезде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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