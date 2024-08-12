Украинец в Перу жестоко убил подругу-россиянку: что известно о паре, увлекающейся шаманизмом

В Перу задержали украинца по делу об убийстве россиянки

12 августа 2024 в 12:33 Размер текста - 17 +

Россиянка Людмила Лазаренко любила путешествовать и посещать джунгли в Перу, сообщило местное СМИ Фото: Соцсети Россиянка Людмила Лазаренко приезжала в Перу для изучения лечебных практик у местного шамана. Во время одного из приездов ее избили до смерти и расчленили. В настоящее время под подозрением находится гражданин Украины Иван Кузьмин, который также увлекался шаманскими практиками. По некоторым данным, во время убийства он мог находиться под воздействием наркотиков. Об увлечении Лазаренко и Кузьмина шаманизмом, подробностях инцидента и ходе судебных заседаний — в материале URA.RU. Санаторий в Перу и его связь с наркотиками Девушка приезжала в санаторий Dos Mundos Пепе Ордоньеса в городе Юримагуас (Перу) четыре раза, сообщили на перуанском портале Peru21 . Здесь россиянка хотела узнать о «древних лечебных практиках». По некоторым данным, лечебные практики в санатории были связаны с аяуаской — наркотиком, сильным галлюциногеном, который изготовлялся шаманами индейских племен Амазонки для связи с духами. Однако Ордоньес отрицает связь его заведения с наркотиками. «Здесь запрещены все виды наркотиков», — сказал владелец санатория, при этом добавив, что в вещах Кузьмина была обнаружена трубка. Россиянка приезжала в санаторий Dos Mundos, чтобы узнать о лечебных практиках Фото: Соцсети Знакомство Лазаренко и Кузьмина Лазаренко жила с семьей в Таиланде, имела там собственный лечебный центр. В течение девяти лет она училась у перуанского шамана, заявили в telegram -канале SHOT. Несколько лет назад девушка встретила в России Ордоньеса и после этого стала посещать его центр комплексного развития. Там она познакомилась с Кузьминым. Предположительно, в санатории они вместе были на ретрите (времяпрепровождение, посвященное духовной практике, — прим. URA.RU). Но Ордоньес на пресс-конференции, которую провел после убийства Лазаренко, сообщил, что ни россиянка, ни украинец на время инцидента не были пациентами учреждения. «Они были бывшими пациентами, проездом. Мы предоставляли им место для проживания на короткое время», — рассказал владелец санатория. Также Ордоньес добавил, что не уверен, были ли Лазаренко и Кузьмин парой, «но они они гуляли вместе». До убийства, по его словам, никто не мог знать, что между ними произошла ссора. Лазаренко и Кузьмин познакомились на ретрите, гуляли вместе. Никто не видел, что между ними произошла ссора Фото: Соцсети Убийство Услышав крики, работники заведения обратились в полицию. По информации перуанского портала, сотрудники обнаружили в комнате, где проживали Лазаренко и Кузьмин, украинца. Пациенты санатория и его работники связали мужчину до прибытия полиции, так как тот находился в агрессивном состоянии и угрожал «порезать себя». «Было обнаружено тело женщины, предположительно иностранки, которая стала жертвой предполагаемого преступления против жизни и здоровья <…> Квалифицированное убийство, совершенное вторым лицом, предположительно иностранцем мужского пола», — следует из сообщения полиции, которое приводит портал. Как установило следствие, девушку сначала избили до смерти, а затем разрезали. По данным газеты El Comercio, убийство произошло после ссоры. В издании подчеркнули, что власти не исключают воздействия наркотиков на Кузьмина во время совершения преступления. Остается неизвестным, в каких отношениях Лазаренко пребывала с Кузьминым, поскольку на всех фотографиях в соцсетях она была с мужем, сообщил перуанский портал Фото: Соцсети Семья Лазаренко Муж и двое детей Лазаренко были проинформированы о случившемся, сообщает перуанское издание. Муж подтвердил, что они с женой жили вместе. Суд над украинцем Кузьмину вменяется убийство с отягчающими обстоятельствами. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. «Судебная власть, представляемая судом подготовительного следствия города Юримагуас, проведет слушание о назначении предварительного заключения сроком на 9 месяцев украинцу. Он, предположительно, убил и расчленил гражданку России», — сообщили судебные власти на своей официальной странице в соцсети Х. Однако во время первоначального слушания Кузьмину стало плохо. Из-за его самочувствия слушание было перенесено. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россиянка Людмила Лазаренко приезжала в Перу для изучения лечебных практик у местного шамана. Во время одного из приездов ее избили до смерти и расчленили. В настоящее время под подозрением находится гражданин Украины Иван Кузьмин, который также увлекался шаманскими практиками. По некоторым данным, во время убийства он мог находиться под воздействием наркотиков. Об увлечении Лазаренко и Кузьмина шаманизмом, подробностях инцидента и ходе судебных заседаний — в материале URA.RU. Девушка приезжала в санаторий Dos Mundos Пепе Ордоньеса в городе Юримагуас (Перу) четыре раза, сообщили на перуанском портале Peru21. Здесь россиянка хотела узнать о «древних лечебных практиках». По некоторым данным, лечебные практики в санатории были связаны с аяуаской — наркотиком, сильным галлюциногеном, который изготовлялся шаманами индейских племен Амазонки для связи с духами. Однако Ордоньес отрицает связь его заведения с наркотиками. «Здесь запрещены все виды наркотиков», — сказал владелец санатория, при этом добавив, что в вещах Кузьмина была обнаружена трубка. Лазаренко жила с семьей в Таиланде, имела там собственный лечебный центр. В течение девяти лет она училась у перуанского шамана, заявили в telegram-канале SHOT. Несколько лет назад девушка встретила в России Ордоньеса и после этого стала посещать его центр комплексного развития. Там она познакомилась с Кузьминым. Предположительно, в санатории они вместе были на ретрите (времяпрепровождение, посвященное духовной практике, — прим. URA.RU). Но Ордоньес на пресс-конференции, которую провел после убийства Лазаренко, сообщил, что ни россиянка, ни украинец на время инцидента не были пациентами учреждения. «Они были бывшими пациентами, проездом. Мы предоставляли им место для проживания на короткое время», — рассказал владелец санатория. Также Ордоньес добавил, что не уверен, были ли Лазаренко и Кузьмин парой, «но они они гуляли вместе». До убийства, по его словам, никто не мог знать, что между ними произошла ссора. Услышав крики, работники заведения обратились в полицию. По информации перуанского портала, сотрудники обнаружили в комнате, где проживали Лазаренко и Кузьмин, украинца. Пациенты санатория и его работники связали мужчину до прибытия полиции, так как тот находился в агрессивном состоянии и угрожал «порезать себя». «Было обнаружено тело женщины, предположительно иностранки, которая стала жертвой предполагаемого преступления против жизни и здоровья <…> Квалифицированное убийство, совершенное вторым лицом, предположительно иностранцем мужского пола», — следует из сообщения полиции, которое приводит портал. Как установило следствие, девушку сначала избили до смерти, а затем разрезали. По данным газеты El Comercio, убийство произошло после ссоры. В издании подчеркнули, что власти не исключают воздействия наркотиков на Кузьмина во время совершения преступления. Муж и двое детей Лазаренко были проинформированы о случившемся, сообщает перуанское издание. Муж подтвердил, что они с женой жили вместе. Кузьмину вменяется убийство с отягчающими обстоятельствами. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. «Судебная власть, представляемая судом подготовительного следствия города Юримагуас, проведет слушание о назначении предварительного заключения сроком на 9 месяцев украинцу. Он, предположительно, убил и расчленил гражданку России», — сообщили судебные власти на своей официальной странице в соцсети Х. Однако во время первоначального слушания Кузьмину стало плохо. Из-за его самочувствия слушание было перенесено.