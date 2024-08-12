Обвиняемому вменяется убийство с отягчающими обстоятельствами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Гражданина Украины обвиняют в убийстве россиянки в Перу. Об этом заявила судебная власть республики в социальных сетях. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражей.

«Судебная власть, представляемая судом подготовительного следствия города Юримагуас, проведет слушание о назначении предварительного заключения сроком на 9 месяцев украинцу. Он, предположительно, убил и расчленил гражданку России», — сообщили в судебной власти на своей официальной странице в соцсети Х.

Слушание по делу было перенесено из-за плохого самочувствия подозреваемого. «Обвиняемому вменяется убийство с отягчающими обстоятельствами», — уточнили в сообщении судебных органов. По информации местной прессы, инцидент произошел в оздоровительном центре, и не исключено, что подозреваемый был под воздействием наркотиков.

Гражданин Украины был задержан в Перу по подозрению в убийстве россиянки, сообщает перуанское радио RPP. Инцидент произошел 8 августа в городе Юримагуас. Подозреваемый был связан соседями и рабочими до прибытия полиции, так как находился в агрессивном состоянии после употребления наркотиков.