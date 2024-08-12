Россиянка Людмила Лазаренко, которую убил и расчленил украинец в Перу, любила путешествовать и посещать перуанские джунгли. У нее был муж и двое детей. Об этом написала газета El Comercio.
«Жертва была опознана как 44-летняя Людмила Лазаренко. Она путешествовала по миру, и перуанские джунгли были одним из ее любимых мест», — говорится в публикации издания. Отмечается, что женщина проживала в Таиланде вместе с мужем и двумя дочерьми.
По данным газеты, Лазаренко и ее друг, украинец Иван Кузьмин поссорились, в результате чего мужчина убил ее. Власти не исключают, что во время убийства он находился под воздействием наркотиков, заключили в сообщении.
Ранее стало известно, что гражданина Украины обвиняют в убийстве россиянки в Перу. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражей. Инцидент произошел 8 августа в оздоровительном центре города Юримагуас.
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