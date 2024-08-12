Появились подробности жизни россиянки, которую в Перу убил и расчленил украинец. Видео

В Перу по делу об убийстве россиянки задержали гражданина Украины
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Убитая в Перу россиянка проживала в Таиланде с мужем и двумя дочерьми
Убитая в Перу россиянка проживала в Таиланде с мужем и двумя дочерьми Фото:

Россиянка Людмила Лазаренко, которую убил и расчленил украинец в Перу, любила путешествовать и посещать перуанские джунгли. У нее был муж и двое детей. Об этом написала газета El Comercio. 

«Жертва была опознана как 44-летняя Людмила Лазаренко. Она путешествовала по миру, и перуанские джунгли были одним из ее любимых мест», — говорится в публикации издания. Отмечается, что женщина проживала в Таиланде вместе с мужем и двумя дочерьми.

По данным газеты, Лазаренко и ее друг, украинец Иван Кузьмин поссорились, в результате чего мужчина убил ее. Власти не исключают, что во время убийства он находился под воздействием наркотиков, заключили в сообщении. 

Ранее стало известно, что гражданина Украины обвиняют в убийстве россиянки в Перу. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражей. Инцидент произошел 8 августа в оздоровительном центре города Юримагуас.

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Россиянка Людмила Лазаренко, которую убил и расчленил украинец в Перу, любила путешествовать и посещать перуанские джунгли. У нее был муж и двое детей. Об этом написала газета El Comercio.  «Жертва была опознана как 44-летняя Людмила Лазаренко. Она путешествовала по миру, и перуанские джунгли были одним из ее любимых мест», — говорится в публикации издания. Отмечается, что женщина проживала в Таиланде вместе с мужем и двумя дочерьми. По данным газеты, Лазаренко и ее друг, украинец Иван Кузьмин поссорились, в результате чего мужчина убил ее. Власти не исключают, что во время убийства он находился под воздействием наркотиков, заключили в сообщении.  Ранее стало известно, что гражданина Украины обвиняют в убийстве россиянки в Перу. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражей. Инцидент произошел 8 августа в оздоровительном центре города Юримагуас.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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