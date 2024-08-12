«ЮВТ Аэро» снова запустит рейсы из Перми в Ярославль

Время в пути составит 1,5 часа
Пермяки снова смогут улететь из Перми в Ярославль на прямом рейсе. Первый самолет после перерыва полетит из «Большого Савино» 20 августа.
«Пермь — Ярославль. Авиакомпания: „ЮВТ Аэро“. Тип воздушного судна: Bombardier. Вылет: 20 августа в 17:25», — сказано на сайте аэропорта «Большое Савино». При этом на сайте авиакомпании билеты на прямые рейсы не продаются.
Ранее стало известно, что «ЮВТ Аэро» приостановило выполнение рейсов из Перми в Ярославль 10 августа. Авиакомпания не планировала их возобновлять, потому что это направление убыточно.
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