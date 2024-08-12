«ЮВТ Аэро» снова запустит рейсы из Перми в Ярославль

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Пермяки снова смогут улететь из Перми в Ярославль на прямом рейсе. Первый самолет после перерыва полетит из «Большого Савино» 20 августа.

«Пермь — Ярославль. Авиакомпания: „ЮВТ Аэро“. Тип воздушного судна: Bombardier. Вылет: 20 августа в 17:25», — сказано на сайте аэропорта «Большое Савино». При этом на сайте авиакомпании билеты на прямые рейсы не продаются.

Ранее стало известно, что «ЮВТ Аэро» приостановило выполнение рейсов из Перми в Ярославль 10 августа. Авиакомпания не планировала их возобновлять, потому что это направление убыточно.

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Пермяки снова смогут улететь из Перми в Ярославль на прямом рейсе. Первый самолет после перерыва полетит из «Большого Савино» 20 августа. «Пермь — Ярославль. Авиакомпания: „ЮВТ Аэро“. Тип воздушного судна: Bombardier. Вылет: 20 августа в 17:25», — сказано на сайте аэропорта «Большое Савино». При этом на сайте авиакомпании билеты на прямые рейсы не продаются. Ранее стало известно, что «ЮВТ Аэро» приостановило выполнение рейсов из Перми в Ярославль 10 августа. Авиакомпания не планировала их возобновлять, потому что это направление убыточно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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