В пермской школе неизвестные распылили газовый баллончик

Несмотря на инцидент, учебный процесс не был приостановлен
В Пермской школе «Дуплекс» 25 сентября неизвестные лица применили газовый баллончик. Информацию URA.RU сообщил источник.
«Администрация учреждения приняла решение проветрить помещения, распорядившись открыть окна. Однако учебный процесс не был приостановлен и детей не отпустили домой», — пишут сами учащиеся в городских пабликах.
Редакция URA.RU направила запрос в минобр Пермского края и в департамент образования Перми. Ответы ожидаются.
