При вылете из Москвы в Челябинск пилотов осветили зеленым лазером

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После взлета на самолет направили лазер
После взлета на самолет направили лазер Фото:

На рейсе из Москвы в Челябинск авиакомпании «Победа» пилотов осветили зеленым лазерным лучом. Несмотря на инцидент, экипаж решил продолжит полет.

«В районе аэродрома «Внуково» в Москве с высоты четырех тысяч футов (1,2 км — прим. URA.RU) поступил доклад экипажа об освещении лазером зеленого цвета. Экипаж решил продолжать полет», — рассказал telegram-канал Aviaincident.

Происшествие произошло 11 августа в 0 часов 40 минут московского времени после взлета с взлетно-посадочной полосы. Согласно данным онлайн-табло аэропорта "Баландино", самолет Boeing 737-800 приземлился в Челябинске с задержкой на 51 минуту.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу «Победы». К моменту публикации запрос оставлен без ответа.

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На рейсе из Москвы в Челябинск авиакомпании «Победа» пилотов осветили зеленым лазерным лучом. Несмотря на инцидент, экипаж решил продолжит полет. «В районе аэродрома «Внуково» в Москве с высоты четырех тысяч футов (1,2 км — прим. URA.RU) поступил доклад экипажа об освещении лазером зеленого цвета. Экипаж решил продолжать полет», — рассказал telegram-канал Aviaincident. Происшествие произошло 11 августа в 0 часов 40 минут московского времени после взлета с взлетно-посадочной полосы. Согласно данным онлайн-табло аэропорта "Баландино", самолет Boeing 737-800 приземлился в Челябинске с задержкой на 51 минуту. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу «Победы». К моменту публикации запрос оставлен без ответа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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