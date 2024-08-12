При вылете из Москвы в Челябинск пилотов осветили зеленым лазером

На рейсе из Москвы в Челябинск авиакомпании «Победа» пилотов осветили зеленым лазерным лучом. Несмотря на инцидент, экипаж решил продолжит полет.
«В районе аэродрома «Внуково» в Москве с высоты четырех тысяч футов (1,2 км — прим. URA.RU) поступил доклад экипажа об освещении лазером зеленого цвета. Экипаж решил продолжать полет», — рассказал telegram-канал Aviaincident.
Происшествие произошло 11 августа в 0 часов 40 минут московского времени после взлета с взлетно-посадочной полосы. Согласно данным онлайн-табло аэропорта "Баландино", самолет Boeing 737-800 приземлился в Челябинске с задержкой на 51 минуту.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу «Победы». К моменту публикации запрос оставлен без ответа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!