Заслуженный врач раскрыла, в каком возрасте югорчанки предпочитают рожать

Жительницы ХМАО стали чаще рожать вторых, третьих и четвертых детей в 2024 году. Первенцев югорчанки рожают в 28 лет, а последующие роды наступают в 30 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного депздрава.
«В Год семьи мы наблюдаем увеличение количества вторых, третьих и четвертых родов. В среднем по Югре первых детей женщины рожают в возрасте 26 лет. Вторые роды проходят в возрасте 28-29 лет, третьи роды — в 33-34 года, четвертые — в 35-36 лет», — цитирует ведомство руководителя сургутского центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.
Всего за шесть месяцев 2024 года в ХМАО родилось 7 540 детей. Из них более пяти тысяч младенцев появились на свет в Сургуте.
Ранее URA.RU рассказывало о младенцах, родившихся в ХМАО с генетическими заболеваниями и отсутствием конечностей. За полтора года в округе родилось порядка 30 детей с различными мутациями. Самыми распространенными заболеваниями стали фенилкетонурия (нарушение метаболизма аминокислот) и муковисцидоз (поражение экзокринных желез и жизненно важных органов и систем).
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