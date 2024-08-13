Жителей Челябинска приглашают принять участие в девятой Всероссийской акции «Ночь кино — 2024», которая пройдет 24 августа. В этом году челябинцам бесплатно покажут три российские киноновинки: «По щучьему велению», «Сто лет тому вперед» и «Воздух». О том, где пройдут ночные бесплатные показы фильмов в областном центре — в материале URA.RU.
Кино под открытым небом в парке имени Гагарина
В парке Гагарина любителей ночного кино соберут на площадке летнего театра. Однако перед началом акции, в 19:00 выступят эстрадный оркестр «Парус». Они исполнят русские и зарубежные хиты. Первый фильм «100 лет тому вперед» начнут показывать только в 21:00.
Старинный челябинский кинотеатр «Знамя» также участвует в акции
В ночь с 24 на 25 августа кинотеатр «Знамя» покажет фильмы и разыграет подарки для зрителей. Показ начнется в 20:00 с кинокартины «По щучьему велению», а закончится фильмом «Воздух» в 23:00. Также сообщается, что всем гостям ночи будет предоставляться скидка на бар.
В Киноцентре «Импульс» акция пройдет в четвертый раз
Самые ранние показы начнутся именно в «Импульсе». В 17:30 там ожидается первый показ. В программу мероприятия вошли и розыгрыш призов и подарков от киноцентра.
У фильмов, которые будут транслировать в акционную ночь есть возрастные ограничения. Кинокартины: «По щучьему велению» — 6+, «100 лет тому вперед» — 12+, «Воздух» — 16+
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