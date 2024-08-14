Власти Челябинска разрешили бизнес-леди строить офисный центр на северо-западе. Скрин

В Челябинске построят офисный центр в Калининском районе
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На территории появится двухэтажный центр общей площадью 530 квадратных метров
На территории появится двухэтажный центр общей площадью 530 квадратных метров Фото:

Мэрия Челябинска утвердила проект планировки территории в Калининском районе, предусматривающий строительство многофункционального офисного центра с объектами бытового обслуживания. Инициатором проекта является предприниматель Рузанна Григорян, которая занимается ресторанами, сообщается на сайте мэрии.

«Утвердить документацию по планировке территории в Калининском районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается в документации на сайте.

Согласно документации, на территории появится многофункциональный двухэтажный комплекс, включающий объекты бытового обслуживания. Его площадь составит 530 квадратных метров. Процент застройки территории — 60%. Также на территории на месте расположенного рядом с будущим объектом недостроя должна была появиться высотка с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, но объект реконструирован по инициативе предпринимателя.  

Согласно сервису «Сбис», инициатор проекта Рузанна Григорян занимается деятельностью ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием. Предпринимателем бизнес-леди является с 11 апреля 2001 года. Всего на нее зарегистрировано 11 видов деятельности. В их числе производство кровельных работ, торговля мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах, розничная торговля напитками в специализированных магазинах, деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.

Площадь многофункционального центра с объектами бытового обслуживания составит 530 квадратных метров
Площадь многофункционального центра с объектами бытового обслуживания составит 530 квадратных метров
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Мэрия Челябинска утвердила проект планировки территории в Калининском районе, предусматривающий строительство многофункционального офисного центра с объектами бытового обслуживания. Инициатором проекта является предприниматель Рузанна Григорян, которая занимается ресторанами, сообщается на сайте мэрии. «Утвердить документацию по планировке территории в Калининском районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается в документации на сайте. Согласно документации, на территории появится многофункциональный двухэтажный комплекс, включающий объекты бытового обслуживания. Его площадь составит 530 квадратных метров. Процент застройки территории — 60%. Также на территории на месте расположенного рядом с будущим объектом недостроя должна была появиться высотка с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, но объект реконструирован по инициативе предпринимателя.   Согласно сервису «Сбис», инициатор проекта Рузанна Григорян занимается деятельностью ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием. Предпринимателем бизнес-леди является с 11 апреля 2001 года. Всего на нее зарегистрировано 11 видов деятельности. В их числе производство кровельных работ, торговля мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах, розничная торговля напитками в специализированных магазинах, деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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