Мэрия Челябинска утвердила проект планировки территории в Калининском районе, предусматривающий строительство многофункционального офисного центра с объектами бытового обслуживания. Инициатором проекта является предприниматель Рузанна Григорян, которая занимается ресторанами, сообщается на сайте мэрии.
«Утвердить документацию по планировке территории в Калининском районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается в документации на сайте.
Согласно документации, на территории появится многофункциональный двухэтажный комплекс, включающий объекты бытового обслуживания. Его площадь составит 530 квадратных метров. Процент застройки территории — 60%. Также на территории на месте расположенного рядом с будущим объектом недостроя должна была появиться высотка с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, но объект реконструирован по инициативе предпринимателя.
Согласно сервису «Сбис», инициатор проекта Рузанна Григорян занимается деятельностью ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием. Предпринимателем бизнес-леди является с 11 апреля 2001 года. Всего на нее зарегистрировано 11 видов деятельности. В их числе производство кровельных работ, торговля мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах, розничная торговля напитками в специализированных магазинах, деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.
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