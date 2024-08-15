Куда сбежать из Екатеринбурга в День города

В Верхней Пышме устроят автофестиваль, а Сысерти — концерт группы «Перемотка»

15 августа 2024 в 16:44 Размер текста - 17 +

Один из вариантов проведения досуга — отправится на автофестиваль в соседний город Фото: Размик Закарян © URA.RU Не все екатеринбуржцы любят большое скопление людей, которое неизбежно будет в ближайшую субботу — в День города. Вместо толп и длинных очередей можно отправиться за пределы Екатеринбурга — на более камерные мероприятия. URA.RU подготовило подборку мест, где 17 августа будет чуть спокойнее, но не менее интересно. «Лето на заводе» в Сысерти В ближайший выходной намечен большой музыкальный фестиваль UP!UP!UP! — на двух сценах выступят 16 артистов, среди которых группа «Перемотка», «Сова», uncle pecos, Рушана и другие. На концерты вход свободный. Также организаторы подготовили различные экскурсии — по знаковым локациям Сысерти и музею арт-резиденции завода, стоимость 700 рублей. Еще из любопытного — ночная экскурсия «Мифолургия» с перформансом и чаепитием среди старинных цехов, за такое удовольствие попросят 2900 рублей. «Большой уральский автофест» в Верхней Пышме Любителей автомобилей ждут в Музейном комплексе — с 14:00 здесь заработает выставка машин и техники, автозвук, игровая зона с настольными играми для детей и взрослых, пройдут шоу-кары, мастер-классы. Также посетителям бесплатно раздадут наклейки, магниты, брелоки, футболки, толстовки и многое другое. За вход возьмут 400 рублей, дети до 10 лет — бесплатно. «Посреди нигде» в Малом Турыше В деревне впервые проведут подобного рода фестиваль. Главная площадка развернется прямо в поле, а попасть на «Посреди нигде» сможет не более 2000 человек, с каждого за вход возьмут 2500 рублей. Все вырученные средства потратят на развитие деревни. В программе, которая начнется в 14:00, — мастер-класс по росписи наличников, кастом-станция, лекторий в апи-домике, приготовление еды на переносных печках-щепочницах в полевом ресторане, а также концерт групп «Сироткин», Blues Bastards и ARTEMIEV (создана экс-участником группы «Корни» Павлом Артемьевым). Добраться до места можно на трансфере от метро Ботаническая, он поедет в 9:00 в сторону деревни, а обратно доставит гостей в 23:00. Во время поездки рок-гид Светлана Толмачева проведет экскурсию. Стоит учитывать, что трансфер платный. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не все екатеринбуржцы любят большое скопление людей, которое неизбежно будет в ближайшую субботу — в День города. Вместо толп и длинных очередей можно отправиться за пределы Екатеринбурга — на более камерные мероприятия. URA.RU подготовило подборку мест, где 17 августа будет чуть спокойнее, но не менее интересно. В ближайший выходной намечен большой музыкальный фестиваль UP!UP!UP! — на двух сценах выступят 16 артистов, среди которых группа «Перемотка», «Сова», uncle pecos, Рушана и другие. На концерты вход свободный. Также организаторы подготовили различные экскурсии — по знаковым локациям Сысерти и музею арт-резиденции завода, стоимость 700 рублей. Еще из любопытного — ночная экскурсия «Мифолургия» с перформансом и чаепитием среди старинных цехов, за такое удовольствие попросят 2900 рублей. Любителей автомобилей ждут в Музейном комплексе — с 14:00 здесь заработает выставка машин и техники, автозвук, игровая зона с настольными играми для детей и взрослых, пройдут шоу-кары, мастер-классы. Также посетителям бесплатно раздадут наклейки, магниты, брелоки, футболки, толстовки и многое другое. За вход возьмут 400 рублей, дети до 10 лет — бесплатно. В деревне впервые проведут подобного рода фестиваль. Главная площадка развернется прямо в поле, а попасть на «Посреди нигде» сможет не более 2000 человек, с каждого за вход возьмут 2500 рублей. Все вырученные средства потратят на развитие деревни. В программе, которая начнется в 14:00, — мастер-класс по росписи наличников, кастом-станция, лекторий в апи-домике, приготовление еды на переносных печках-щепочницах в полевом ресторане, а также концерт групп «Сироткин», Blues Bastards и ARTEMIEV (создана экс-участником группы «Корни» Павлом Артемьевым). Добраться до места можно на трансфере от метро Ботаническая, он поедет в 9:00 в сторону деревни, а обратно доставит гостей в 23:00. Во время поездки рок-гид Светлана Толмачева проведет экскурсию. Стоит учитывать, что трансфер платный.