В Миассе ищут замену популярному маршруту автобуса

15 августа 2024 в 18:41 Размер текста - 17 +

В Миассе отменили маршрутку №5 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миассе Челябинской области отменили машршрутку №5, которая связывала Машгородок, где находится больница, и поселок Строителей. Жители потребовали вернуть автобус или создать альтернативные маршруты. «Эта маршрутка шла через взрослую поликлинику Машгородка, которая находится на горе. Инвалидам, пожилым людям очень трудно добираться, в том числе за бесплатными лекарствами, а также тем, кто работает на Машгородке или на поселке Строителей», — рассказали жители Миасса. Как сообщили в пресс-службе администрации Миасса, сейчас между Машгородком и поселком Строителей курсируют троллейбус №5 «Стадион — поселок Строителей» и муниципальный автобус № 5в «поселок Восточный (улица Высокая) — поселок Строителей — Машгородок (микрорайон „О“)». «На право перевозок по маршруту № 5 в целях его восстановления запущен аукцион. Надеемся, что по его итогам будет определен перевозчик, и маршрут полноценно возобновит свою работу. Для доступности горбольницы №4 с 15 августа изменится маршрут следования автобуса №5в», — рассказали в пресс-службе мэрии Миасса. В пресс-службе администрации Миасса уточнили, что автобус №5в поменяет маршрут с проспекта Октября на улицы Ильмен-Тау/Молодежная. Остановок «пр. Октября» и «ул. Менделеева» на этом маршруте не будет, автобус поедет через остановку «ЦГБ №4». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Миассе Челябинской области отменили машршрутку №5, которая связывала Машгородок, где находится больница, и поселок Строителей. Жители потребовали вернуть автобус или создать альтернативные маршруты. «Эта маршрутка шла через взрослую поликлинику Машгородка, которая находится на горе. Инвалидам, пожилым людям очень трудно добираться, в том числе за бесплатными лекарствами, а также тем, кто работает на Машгородке или на поселке Строителей», — рассказали жители Миасса. Как сообщили в пресс-службе администрации Миасса, сейчас между Машгородком и поселком Строителей курсируют троллейбус №5 «Стадион — поселок Строителей» и муниципальный автобус № 5в «поселок Восточный (улица Высокая) — поселок Строителей — Машгородок (микрорайон „О“)». «На право перевозок по маршруту № 5 в целях его восстановления запущен аукцион. Надеемся, что по его итогам будет определен перевозчик, и маршрут полноценно возобновит свою работу. Для доступности горбольницы №4 с 15 августа изменится маршрут следования автобуса №5в», — рассказали в пресс-службе мэрии Миасса. В пресс-службе администрации Миасса уточнили, что автобус №5в поменяет маршрут с проспекта Октября на улицы Ильмен-Тау/Молодежная. Остановок «пр. Октября» и «ул. Менделеева» на этом маршруте не будет, автобус поедет через остановку «ЦГБ №4».