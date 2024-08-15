В Миассе ищут замену популярному маршруту автобуса

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Репортаж по мусорным войнам из Миасса, остановка общественного транспорта, маршрутка
В Миассе отменили маршрутку №5 Фото:

В Миассе Челябинской области отменили машршрутку №5, которая связывала Машгородок, где находится больница, и поселок Строителей. Жители потребовали вернуть автобус или создать альтернативные маршруты.

«Эта маршрутка шла через взрослую поликлинику Машгородка, которая находится на горе. Инвалидам, пожилым людям очень трудно добираться, в том числе за бесплатными лекарствами, а также тем, кто работает на Машгородке или на поселке Строителей», — рассказали жители Миасса.

Как сообщили в пресс-службе администрации Миасса, сейчас между Машгородком и поселком Строителей курсируют троллейбус №5 «Стадион — поселок Строителей» и муниципальный автобус № 5в «поселок Восточный (улица Высокая) — поселок Строителей — Машгородок (микрорайон „О“)».

«На право перевозок по маршруту № 5 в целях его восстановления запущен аукцион. Надеемся, что по его итогам будет определен перевозчик, и маршрут полноценно возобновит свою работу. Для доступности горбольницы №4 с 15 августа изменится маршрут следования автобуса №5в», — рассказали в пресс-службе мэрии Миасса.

В пресс-службе администрации Миасса уточнили, что автобус №5в поменяет маршрут с проспекта Октября на улицы Ильмен-Тау/Молодежная. Остановок «пр. Октября» и «ул. Менделеева» на этом маршруте не будет, автобус поедет через остановку «ЦГБ №4».

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В Миассе Челябинской области отменили машршрутку №5, которая связывала Машгородок, где находится больница, и поселок Строителей. Жители потребовали вернуть автобус или создать альтернативные маршруты. «Эта маршрутка шла через взрослую поликлинику Машгородка, которая находится на горе. Инвалидам, пожилым людям очень трудно добираться, в том числе за бесплатными лекарствами, а также тем, кто работает на Машгородке или на поселке Строителей», — рассказали жители Миасса. Как сообщили в пресс-службе администрации Миасса, сейчас между Машгородком и поселком Строителей курсируют троллейбус №5 «Стадион — поселок Строителей» и муниципальный автобус № 5в «поселок Восточный (улица Высокая) — поселок Строителей — Машгородок (микрорайон „О“)». «На право перевозок по маршруту № 5 в целях его восстановления запущен аукцион. Надеемся, что по его итогам будет определен перевозчик, и маршрут полноценно возобновит свою работу. Для доступности горбольницы №4 с 15 августа изменится маршрут следования автобуса №5в», — рассказали в пресс-службе мэрии Миасса. В пресс-службе администрации Миасса уточнили, что автобус №5в поменяет маршрут с проспекта Октября на улицы Ильмен-Тау/Молодежная. Остановок «пр. Октября» и «ул. Менделеева» на этом маршруте не будет, автобус поедет через остановку «ЦГБ №4».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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