Глава Сургута потребовал ликвидировать с дворов остатки снесенных киосков

Во дворах Сургута (ХМАО) после демонтирования киосков остались основания. Мэр города Максим Слепов поручил избавиться от них.
«Обратил внимание на оставленные от демонтированных ларьков основания. Непорядок. Поручил разобраться», — заявил Слепов в своем telegram-канале.
Он также указал на брошенные у домов и социальных объектов бетонные столбы, блоки и плиты. В случае, если их хозяева не будут найдены, то они пойдут на нужды города, заключил Слепов.
Власти Сургута начнут с сентября проверять киоски на центральных улицах и во дворах. Торговые павильоны, которые не будут соответствовать правилам расположения и внешнего вида, снесут.
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