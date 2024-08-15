15 августа 2024

Глава Сургута потребовал ликвидировать с дворов остатки снесенных киосков

© Служба новостей «URA.RU»
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После сноса киосков вблизи жилых домов остались основания от них
После сноса киосков вблизи жилых домов остались основания от них Фото:

Во дворах Сургута (ХМАО) после демонтирования киосков остались основания. Мэр города Максим Слепов поручил избавиться от них.

«Обратил внимание на оставленные от демонтированных ларьков основания. Непорядок. Поручил разобраться», — заявил Слепов в своем telegram-канале.

Он также указал на брошенные у домов и социальных объектов бетонные столбы, блоки и плиты. В случае, если их хозяева не будут найдены, то они пойдут на нужды города, заключил Слепов.

Власти Сургута начнут с сентября проверять киоски на центральных улицах и во дворах. Торговые павильоны, которые не будут соответствовать правилам расположения и внешнего вида, снесут.

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Во дворах Сургута (ХМАО) после демонтирования киосков остались основания. Мэр города Максим Слепов поручил избавиться от них. «Обратил внимание на оставленные от демонтированных ларьков основания. Непорядок. Поручил разобраться», — заявил Слепов в своем telegram-канале. Он также указал на брошенные у домов и социальных объектов бетонные столбы, блоки и плиты. В случае, если их хозяева не будут найдены, то они пойдут на нужды города, заключил Слепов. Власти Сургута начнут с сентября проверять киоски на центральных улицах и во дворах. Торговые павильоны, которые не будут соответствовать правилам расположения и внешнего вида, снесут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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