29 июля 2024

Власти Сургута объявили о скором сносе незаконных киосков

© Служба новостей «URA.RU»
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Незаконно установленные киоски в Сургуте начнут сносить с сентября
Незаконно установленные киоски в Сургуте начнут сносить с сентября Фото:

Власти Сургута (ХМАО) начнут с сентября проверять киоски на центральных улицах и во дворах. Торговые павильоны, которые не будут соответствовать правилам расположения и внешнего вида, снесут. Об этом администрация Сургута сообщила в своем telegram-канале.

«С 1 сентября сотрудники контрольного управления Администрации города начнут проверку соблюдения новых правил благоустройства с центральных улиц города, а также по конкретным обращениям сургутян. За незаконное размещение торговых точек собственникам будет выписано предписание их демонтировать», — говорится в сообщении.

Согласно новым правилам благоустройства Сургута, киоски должны располагаться минимум в 15 метрах от окон жилых домов или от витрин коммерческой организации. Объекты также не должны вплотную находиться у тротуаров. Еще одно правило — соответствие торговых павильонов архитектурному облику города.

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Власти Сургута (ХМАО) начнут с сентября проверять киоски на центральных улицах и во дворах. Торговые павильоны, которые не будут соответствовать правилам расположения и внешнего вида, снесут. Об этом администрация Сургута сообщила в своем telegram-канале. «С 1 сентября сотрудники контрольного управления Администрации города начнут проверку соблюдения новых правил благоустройства с центральных улиц города, а также по конкретным обращениям сургутян. За незаконное размещение торговых точек собственникам будет выписано предписание их демонтировать», — говорится в сообщении. Согласно новым правилам благоустройства Сургута, киоски должны располагаться минимум в 15 метрах от окон жилых домов или от витрин коммерческой организации. Объекты также не должны вплотную находиться у тротуаров. Еще одно правило — соответствие торговых павильонов архитектурному облику города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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