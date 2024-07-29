Власти Сургута объявили о скором сносе незаконных киосков

Власти Сургута (ХМАО) начнут с сентября проверять киоски на центральных улицах и во дворах. Торговые павильоны, которые не будут соответствовать правилам расположения и внешнего вида, снесут. Об этом администрация Сургута сообщила в своем telegram-канале.
«С 1 сентября сотрудники контрольного управления Администрации города начнут проверку соблюдения новых правил благоустройства с центральных улиц города, а также по конкретным обращениям сургутян. За незаконное размещение торговых точек собственникам будет выписано предписание их демонтировать», — говорится в сообщении.
Согласно новым правилам благоустройства Сургута, киоски должны располагаться минимум в 15 метрах от окон жилых домов или от витрин коммерческой организации. Объекты также не должны вплотную находиться у тротуаров. Еще одно правило — соответствие торговых павильонов архитектурному облику города.
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