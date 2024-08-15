Врачи ХМАО вернули речь девочке с редким заболеванием нервной системы

Врачи Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства спасли девочку с редкой неизученной аутоиммунной болезнью центральной нервной системы. Ребенка внезапно парализовало, но медики смогли вернуть ей возможность говорить и двигаться.
«Два года назад наша дочь заболела редкой неизученной аутоиммунной болезнью центральной нервной системы: внезапно, на фоне полного здоровья, она потеряла зрение и её парализовало, пропала речь, начались проблемы с глотанием и дыханием. Полтора месяца мы провели с ней в реанимации, врачи и медсестры отделения боролись за жизнь нашей дочери и победили: на седьмой день вернулась речь, стали появляться минимальные движения в руках», — рассказали родители девочки в telegram-канале Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства.
Три недели ребенок находился на зондовом питании. Спустя 2,5 месяца девочке первой в округе ввели новый препарат, который поможет предотвратить рецидив болезни.
Ранее URA.RU писало, что врачи Нижневартовской окружной детской больницы спасли младенца с недоразвитыми почками. Малышу провели терапию с помощью уникального аппарата для очищения крови.
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