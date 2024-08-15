15 августа 2024

Врачи ХМАО вернули речь девочке с редким заболеванием нервной системы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Врачи из Сургута спасли жизнь девочке с редким заболеванием нервной системы
Врачи из Сургута спасли жизнь девочке с редким заболеванием нервной системы Фото:

Врачи Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства спасли девочку с редкой неизученной аутоиммунной болезнью центральной нервной системы. Ребенка внезапно парализовало, но медики смогли вернуть ей возможность говорить и двигаться.   

«Два года назад наша дочь заболела редкой неизученной аутоиммунной болезнью центральной нервной системы: внезапно, на фоне полного здоровья, она потеряла зрение и её парализовало, пропала речь, начались проблемы с глотанием и дыханием. Полтора месяца мы провели с ней в реанимации, врачи и медсестры отделения боролись за жизнь нашей дочери и победили: на седьмой день вернулась речь, стали появляться минимальные движения в руках», — рассказали родители девочки в telegram-канале Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства.

Три недели ребенок находился на зондовом питании.  Спустя 2,5 месяца девочке первой в округе ввели новый препарат, который поможет предотвратить рецидив болезни.

Ранее URA.RU писало, что врачи Нижневартовской окружной детской больницы спасли младенца с недоразвитыми почками.  Малышу провели терапию с помощью уникального аппарата для очищения крови.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Врачи Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства спасли девочку с редкой неизученной аутоиммунной болезнью центральной нервной системы. Ребенка внезапно парализовало, но медики смогли вернуть ей возможность говорить и двигаться.    «Два года назад наша дочь заболела редкой неизученной аутоиммунной болезнью центральной нервной системы: внезапно, на фоне полного здоровья, она потеряла зрение и её парализовало, пропала речь, начались проблемы с глотанием и дыханием. Полтора месяца мы провели с ней в реанимации, врачи и медсестры отделения боролись за жизнь нашей дочери и победили: на седьмой день вернулась речь, стали появляться минимальные движения в руках», — рассказали родители девочки в telegram-канале Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства. Три недели ребенок находился на зондовом питании.  Спустя 2,5 месяца девочке первой в округе ввели новый препарат, который поможет предотвратить рецидив болезни. Ранее URA.RU писало, что врачи Нижневартовской окружной детской больницы спасли младенца с недоразвитыми почками.  Малышу провели терапию с помощью уникального аппарата для очищения крови.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...