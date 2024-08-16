16 августа 2024

Пермская полиция накрыла нарколабораторию, сделанную в гараже

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Судебное заседание. Курган, подследственный, уголовное дело, осужденный, уголовник, преступник, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, арестант, наручники
Пермяка поймали около гаража с наркотиками Фото:

В Краснокамске Пермского края полиция накрыла нарколабораторию, в которой пермяк выращивал наркотики. Об этом говорится в материалах дела.

«Несколько лет назад житель Перми 1990 года рождения купил гараж в Краснокамске для ремонта и дальнейшей перепродажи. В процессе работ у мужчины поменялись планы и он решил с нуля создать нарколабораторию, при этом не являясь наркопотребителем. Все необходимое оборудование он купил на различных интернет-площадках. Пермяк был задержан у собственного гаража», — сообщили на сайте Краснокамского городского суда.

Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили коноплю массой более 600 граммов, что является крупным размером. Суд решил запретить пермяку в течение месяца и 29 дней находиться вне дома в ночные часы, пользоваться интернетом и мобильной связью.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Краснокамске Пермского края полиция накрыла нарколабораторию, в которой пермяк выращивал наркотики. Об этом говорится в материалах дела. «Несколько лет назад житель Перми 1990 года рождения купил гараж в Краснокамске для ремонта и дальнейшей перепродажи. В процессе работ у мужчины поменялись планы и он решил с нуля создать нарколабораторию, при этом не являясь наркопотребителем. Все необходимое оборудование он купил на различных интернет-площадках. Пермяк был задержан у собственного гаража», — сообщили на сайте Краснокамского городского суда. Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили коноплю массой более 600 граммов, что является крупным размером. Суд решил запретить пермяку в течение месяца и 29 дней находиться вне дома в ночные часы, пользоваться интернетом и мобильной связью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...