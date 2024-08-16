Пермская полиция накрыла нарколабораторию, сделанную в гараже

В Краснокамске Пермского края полиция накрыла нарколабораторию, в которой пермяк выращивал наркотики. Об этом говорится в материалах дела.
«Несколько лет назад житель Перми 1990 года рождения купил гараж в Краснокамске для ремонта и дальнейшей перепродажи. В процессе работ у мужчины поменялись планы и он решил с нуля создать нарколабораторию, при этом не являясь наркопотребителем. Все необходимое оборудование он купил на различных интернет-площадках. Пермяк был задержан у собственного гаража», — сообщили на сайте Краснокамского городского суда.
Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили коноплю массой более 600 граммов, что является крупным размером. Суд решил запретить пермяку в течение месяца и 29 дней находиться вне дома в ночные часы, пользоваться интернетом и мобильной связью.
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В Краснокамске Пермского края полиция накрыла нарколабораторию, в которой пермяк выращивал наркотики. Об этом говорится в материалах дела. «Несколько лет назад житель Перми 1990 года рождения купил гараж в Краснокамске для ремонта и дальнейшей перепродажи. В процессе работ у мужчины поменялись планы и он решил с нуля создать нарколабораторию, при этом не являясь наркопотребителем. Все необходимое оборудование он купил на различных интернет-площадках. Пермяк был задержан у собственного гаража», — сообщили на сайте Краснокамского городского суда. Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили коноплю массой более 600 граммов, что является крупным размером. Суд решил запретить пермяку в течение месяца и 29 дней находиться вне дома в ночные часы, пользоваться интернетом и мобильной связью.