Путин стал одним из самых упоминаемых лидеров в американских СМИ

Путин и Нетаньяху лидируют по количеству упоминаний в СМИ США
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Владимира Путина в американских СМИ в 2024 году упомянули 16,3 тысячи раз
Владимира Путина в американских СМИ в 2024 году упомянули 16,3 тысячи раз Фото:

Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху стали лидерами по количеству упоминаний в американских СМИ в 2024 году. Однако первое место по упоминаниям занял экс-президент США Дональд Трамп. 

«До августа этого года Путина в медиа США упомянули 16,3 тысячи раз, больше только Нетаньяху — 19,9 тысячи», — сообщает РИА Новости. Дональд Трамп оказался на первом месте среди американских политических деятелей по количеству упоминаний в местных СМИ, превысив 400 тысяч раз в 2016 и 2020 годах. За ним следует Джо Байден с 282 тысячами упоминаний в текущем году.

За последние десятилетия количество упоминаний Путина в американских СМИ колебалось: в 2000 году его имя прозвучало 6,6 тысячи раз, а в 2008 году, когда Дмитрий Медведев стал президентом России, упоминания Путина сократились вдвое. В то же время о Медведеве писали лишь 1,6 тысячи раз.

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Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху стали лидерами по количеству упоминаний в американских СМИ в 2024 году. Однако первое место по упоминаниям занял экс-президент США Дональд Трамп.  «До августа этого года Путина в медиа США упомянули 16,3 тысячи раз, больше только Нетаньяху — 19,9 тысячи», — сообщает РИА Новости. Дональд Трамп оказался на первом месте среди американских политических деятелей по количеству упоминаний в местных СМИ, превысив 400 тысяч раз в 2016 и 2020 годах. За ним следует Джо Байден с 282 тысячами упоминаний в текущем году. За последние десятилетия количество упоминаний Путина в американских СМИ колебалось: в 2000 году его имя прозвучало 6,6 тысячи раз, а в 2008 году, когда Дмитрий Медведев стал президентом России, упоминания Путина сократились вдвое. В то же время о Медведеве писали лишь 1,6 тысячи раз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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