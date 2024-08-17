Путин стал одним из самых упоминаемых лидеров в американских СМИ

Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху стали лидерами по количеству упоминаний в американских СМИ в 2024 году. Однако первое место по упоминаниям занял экс-президент США Дональд Трамп.
«До августа этого года Путина в медиа США упомянули 16,3 тысячи раз, больше только Нетаньяху — 19,9 тысячи», — сообщает РИА Новости. Дональд Трамп оказался на первом месте среди американских политических деятелей по количеству упоминаний в местных СМИ, превысив 400 тысяч раз в 2016 и 2020 годах. За ним следует Джо Байден с 282 тысячами упоминаний в текущем году.
За последние десятилетия количество упоминаний Путина в американских СМИ колебалось: в 2000 году его имя прозвучало 6,6 тысячи раз, а в 2008 году, когда Дмитрий Медведев стал президентом России, упоминания Путина сократились вдвое. В то же время о Медведеве писали лишь 1,6 тысячи раз.
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