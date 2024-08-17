В Китае Украину предупредили о серьезных последствиях из-за вторжения в Курскую область

Конфликт на Украине может обостриться и распространиться за его текущие границы в результате недавних действий Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом написала китайская газета Global Times.
«По словам экспертов, ситуация на поле боя теперь стала более сложной, они предупредили, что конфликт может выйти за его пределы и стать более жестоким», — отмечается в статье издания. Китайские специалисты выразили опасения, что Россия может предпринять решительные ответные меры на действия украинской стороны.
Бои в Курской области начались 6 августа. На данный момент они еще продолжаются.
Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов заявил, что российские бойцы круглосуточно пресекают попытки прорыва ВСУ на курском направлении, передает RT. В Минобороны РФ сообщали, что за время боев украинские силы потеряли до 2860 бойцов, писала «Национальная служба новостей».
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