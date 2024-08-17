В Китае Украину предупредили о серьезных последствиях из-за вторжения в Курскую область

GT: операция ВСУ в Курской области может обострить конфликт с Россией
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Украинский конфликт может стать более жестоким, считают эксперты
Украинский конфликт может стать более жестоким, считают эксперты Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Конфликт на Украине может обостриться и распространиться за его текущие границы в результате недавних действий Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом написала китайская газета Global Times.

«По словам экспертов, ситуация на поле боя теперь стала более сложной, они предупредили, что конфликт может выйти за его пределы и стать более жестоким», — отмечается в статье издания. Китайские специалисты выразили опасения, что Россия может предпринять решительные ответные меры на действия украинской стороны.

Бои в Курской области начались 6 августа. На данный момент они еще продолжаются. 

Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов заявил, что российские бойцы круглосуточно пресекают попытки прорыва ВСУ на курском направлении, передает RT. В Минобороны РФ сообщали, что за время боев украинские силы потеряли до 2860 бойцов, писала «Национальная служба новостей». 

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Конфликт на Украине может обостриться и распространиться за его текущие границы в результате недавних действий Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом написала китайская газета Global Times. «По словам экспертов, ситуация на поле боя теперь стала более сложной, они предупредили, что конфликт может выйти за его пределы и стать более жестоким», — отмечается в статье издания. Китайские специалисты выразили опасения, что Россия может предпринять решительные ответные меры на действия украинской стороны. Бои в Курской области начались 6 августа. На данный момент они еще продолжаются.  Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов заявил, что российские бойцы круглосуточно пресекают попытки прорыва ВСУ на курском направлении, передает RT. В Минобороны РФ сообщали, что за время боев украинские силы потеряли до 2860 бойцов, писала «Национальная служба новостей». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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