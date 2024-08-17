17 августа 2024

США перестали делиться с ВСУ данными о целях в РФ после вторжения под Курском

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Соединенные Штаты Америки. США. Пермь, сша, вашингтон, америка, белый дом в вашингтоне
Позиция американского правительства изменилась после нападения на Курск Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

США перестали делиться с Украиной разведданными о целях в РФ, чтобы избежать обвинений в организации атаки на Курскую область. Об этом сообщил высокопоставленный американский чиновник.

«Вашингтон не делится с Киевом разведданными по целям на территории России, так как не хочет, чтобы его сочли участником вторжения ВСУ в Курской области», — со ссылкой на свой источник передает The Wall Street Journal. По данным издания, Киев использовал до тысячи военных для атаки на Курскую область, подготовку к нападению проводили с начала лета.

ВСУ в данный момент готовят новые ядерные провокации. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, под угрозой — Курская и Запорожская АЭС. Минобороны России обещает жесткие ответные меры в случае исполнения Украиной своих планов.

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США перестали делиться с Украиной разведданными о целях в РФ, чтобы избежать обвинений в организации атаки на Курскую область. Об этом сообщил высокопоставленный американский чиновник. «Вашингтон не делится с Киевом разведданными по целям на территории России, так как не хочет, чтобы его сочли участником вторжения ВСУ в Курской области», — со ссылкой на свой источник передает The Wall Street Journal. По данным издания, Киев использовал до тысячи военных для атаки на Курскую область, подготовку к нападению проводили с начала лета. ВСУ в данный момент готовят новые ядерные провокации. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, под угрозой — Курская и Запорожская АЭС. Минобороны России обещает жесткие ответные меры в случае исполнения Украиной своих планов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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