США перестали делиться с Украиной разведданными о целях в РФ, чтобы избежать обвинений в организации атаки на Курскую область. Об этом сообщил высокопоставленный американский чиновник.
«Вашингтон не делится с Киевом разведданными по целям на территории России, так как не хочет, чтобы его сочли участником вторжения ВСУ в Курской области», — со ссылкой на свой источник передает The Wall Street Journal. По данным издания, Киев использовал до тысячи военных для атаки на Курскую область, подготовку к нападению проводили с начала лета.
ВСУ в данный момент готовят новые ядерные провокации. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, под угрозой — Курская и Запорожская АЭС. Минобороны России обещает жесткие ответные меры в случае исполнения Украиной своих планов.
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США перестали делиться с Украиной разведданными о целях в РФ, чтобы избежать обвинений в организации атаки на Курскую область. Об этом сообщил высокопоставленный американский чиновник. «Вашингтон не делится с Киевом разведданными по целям на территории России, так как не хочет, чтобы его сочли участником вторжения ВСУ в Курской области», — со ссылкой на свой источник передает The Wall Street Journal. По данным издания, Киев использовал до тысячи военных для атаки на Курскую область, подготовку к нападению проводили с начала лета. ВСУ в данный момент готовят новые ядерные провокации. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, под угрозой — Курская и Запорожская АЭС. Минобороны России обещает жесткие ответные меры в случае исполнения Украиной своих планов.