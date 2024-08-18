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Полицейские спасли на трассе жителя ХМАО с инсультом

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские экстренно доставили больного к медикам
Полицейские экстренно доставили больного к медикам Фото:

На дороге Сургут-Нижневартовск полицейские спасли мужчину с инсультом. Силовики помогли вовремя доставить больного югорчанина к медикам.

«В ходе проверки документов водителя автоинспекторы заметили на переднем пассажирском сиденье полулежащего мужчину с явными признаками недомогания. Как пояснил водитель, во время следования его другу стало плохо ? онемела часть лица и руки», — говорится на сайте окружного УМВД.

Полицейские сообщили об инциденте в дежурную часть и экстренно с мигалками сопроводили мужчину в больницу Мегиона. Врачам удалось вовремя оказать больному помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает.

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На дороге Сургут-Нижневартовск полицейские спасли мужчину с инсультом. Силовики помогли вовремя доставить больного югорчанина к медикам. «В ходе проверки документов водителя автоинспекторы заметили на переднем пассажирском сиденье полулежащего мужчину с явными признаками недомогания. Как пояснил водитель, во время следования его другу стало плохо ? онемела часть лица и руки», — говорится на сайте окружного УМВД. Полицейские сообщили об инциденте в дежурную часть и экстренно с мигалками сопроводили мужчину в больницу Мегиона. Врачам удалось вовремя оказать больному помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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