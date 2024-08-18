Полицейские спасли на трассе жителя ХМАО с инсультом

На дороге Сургут-Нижневартовск полицейские спасли мужчину с инсультом. Силовики помогли вовремя доставить больного югорчанина к медикам.
«В ходе проверки документов водителя автоинспекторы заметили на переднем пассажирском сиденье полулежащего мужчину с явными признаками недомогания. Как пояснил водитель, во время следования его другу стало плохо ? онемела часть лица и руки», — говорится на сайте окружного УМВД.
Полицейские сообщили об инциденте в дежурную часть и экстренно с мигалками сопроводили мужчину в больницу Мегиона. Врачам удалось вовремя оказать больному помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает.
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