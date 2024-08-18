18 августа 2024

Закрытую из-за паводков челябинскую дорогу откроют к 1 сентября

© Служба новостей «URA.RU»
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Киолим и дамба. Карабашский ГО , трактор, размытая дорога
Дорожники обещают расчистить проезд к 1 сентября Фото:

Дорогу у Новоандреевки на трассе Миасс-Карабаш-Кыштым Челябинской области откроют к 1 сентября. Проезд был закрыт после перелива паводковых вод после сильных ливней. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального миндора.

«Дорожники активно работают на объекте. Подрядчик сделает все возможное, чтобы открыть движение к 1 сентября», — уточнили в пресс-службе областного миндора.

В пресс-службе ведомства отметили, что проезд для всех видов транспорта сейчас закрыт. Из-за того, что объезд данного участка дорог занимает продолжительное время, три раза в день в этом месте были организованы стуковочные рейсы.

«Со стороны Карабаша подъезжает автобус, люди пешком переходят дорогу и там их забирает автобус до Миасса. Стыковка автобусов по времени организована», — добавили в пресс-службе ведомства.

Движение по данному участку дороги было перекрыто 9 августа из-за сильного переувлажнения трассы после перелива паводковых вод. Дорожное полотно могло разрушиться, сообщили в миндортрансе региона.

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Дорогу у Новоандреевки на трассе Миасс-Карабаш-Кыштым Челябинской области откроют к 1 сентября. Проезд был закрыт после перелива паводковых вод после сильных ливней. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального миндора. «Дорожники активно работают на объекте. Подрядчик сделает все возможное, чтобы открыть движение к 1 сентября», — уточнили в пресс-службе областного миндора. В пресс-службе ведомства отметили, что проезд для всех видов транспорта сейчас закрыт. Из-за того, что объезд данного участка дорог занимает продолжительное время, три раза в день в этом месте были организованы стуковочные рейсы. «Со стороны Карабаша подъезжает автобус, люди пешком переходят дорогу и там их забирает автобус до Миасса. Стыковка автобусов по времени организована», — добавили в пресс-службе ведомства. Движение по данному участку дороги было перекрыто 9 августа из-за сильного переувлажнения трассы после перелива паводковых вод. Дорожное полотно могло разрушиться, сообщили в миндортрансе региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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