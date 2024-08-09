Проезд по дороге Миасс-Карабаш-Кыштым на участке от 20 до 21 километра остается закрытым. Вода ушла с трассы, но грунт и дорожное полотно сильно переувлажнены, сообщает пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.
«Движение для транспортных средств на участке км 20-км 21 автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым остается закрытым. Грунт и дорожное полотно сильно переувлажнены», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Об открытии проезда по дороге будет объявлено дополнительно. Пока водителей простят объезжать данный участок.
Движение по автодороге Миасс-Карабаш-Кыштым на участке между 20 и 21 километрами перекрыли 9 августа в 10 утра. Дорожное полотно могло разрушиться из-за повышения уровня паводковых вод, сообщили в миндортрансе региона.
Перелив воды через автомобильную трассу в районе поселка Новоандреевка к утру 10 августа прекратился, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. Сейчас вода проходит через две пропускные трубы.
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