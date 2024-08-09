09 августа 2024

Проезд по дороге Миасс-Карабаш-Кыштым 10 августа остается закрытым. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Нижняя Тура перекрытые дороги
Дорога пока остается закрытой (архивное фото) Фото:

Проезд по дороге Миасс-Карабаш-Кыштым на участке от 20 до 21 километра остается закрытым. Вода ушла с трассы, но грунт и дорожное полотно сильно переувлажнены, сообщает пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

«Движение для транспортных средств на участке км 20-км 21 автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым остается закрытым. Грунт и дорожное полотно сильно переувлажнены», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Об открытии проезда по дороге будет объявлено дополнительно. Пока водителей простят объезжать данный участок.

Движение по автодороге Миасс-Карабаш-Кыштым на участке между 20 и 21 километрами перекрыли 9 августа в 10 утра. Дорожное полотно могло разрушиться из-за повышения уровня паводковых вод, сообщили в миндортрансе региона.

Перелив воды через автомобильную трассу в районе поселка Новоандреевка к утру 10 августа прекратился, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. Сейчас вода проходит через две пропускные трубы.

Водителей просят двигаться по объездной
Водителей просят двигаться по объездной

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Проезд по дороге Миасс-Карабаш-Кыштым на участке от 20 до 21 километра остается закрытым. Вода ушла с трассы, но грунт и дорожное полотно сильно переувлажнены, сообщает пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. «Движение для транспортных средств на участке км 20-км 21 автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым остается закрытым. Грунт и дорожное полотно сильно переувлажнены», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Об открытии проезда по дороге будет объявлено дополнительно. Пока водителей простят объезжать данный участок. Движение по автодороге Миасс-Карабаш-Кыштым на участке между 20 и 21 километрами перекрыли 9 августа в 10 утра. Дорожное полотно могло разрушиться из-за повышения уровня паводковых вод, сообщили в миндортрансе региона. Перелив воды через автомобильную трассу в районе поселка Новоандреевка к утру 10 августа прекратился, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. Сейчас вода проходит через две пропускные трубы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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