Проезд по дороге Миасс-Карабаш-Кыштым 10 августа остается закрытым. Фото

10 августа 2024 в 10:32 Размер текста - 17 +

Дорога пока остается закрытой (архивное фото) Фото: Алена Полозова © URA.RU Проезд по дороге Миасс-Карабаш-Кыштым на участке от 20 до 21 километра остается закрытым. Вода ушла с трассы, но грунт и дорожное полотно сильно переувлажнены, сообщает пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. «Движение для транспортных средств на участке км 20-км 21 автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым остается закрытым. Грунт и дорожное полотно сильно переувлажнены», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Об открытии проезда по дороге будет объявлено дополнительно. Пока водителей простят объезжать данный участок. Движение по автодороге Миасс-Карабаш-Кыштым на участке между 20 и 21 километрами перекрыли 9 августа в 10 утра. Дорожное полотно могло разрушиться из-за повышения уровня паводковых вод, сообщили в миндортрансе региона. Перелив воды через автомобильную трассу в районе поселка Новоандреевка к утру 10 августа прекратился, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. Сейчас вода проходит через две пропускные трубы. Водителей просят двигаться по объездной a href=«https://t.me/roads74/4324»>Telegram-канал «Дороги и транспорт Челябинской области. Миндортанс» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Проезд по дороге Миасс-Карабаш-Кыштым на участке от 20 до 21 километра остается закрытым. Вода ушла с трассы, но грунт и дорожное полотно сильно переувлажнены, сообщает пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. «Движение для транспортных средств на участке км 20-км 21 автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым остается закрытым. Грунт и дорожное полотно сильно переувлажнены», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Об открытии проезда по дороге будет объявлено дополнительно. Пока водителей простят объезжать данный участок. Движение по автодороге Миасс-Карабаш-Кыштым на участке между 20 и 21 километрами перекрыли 9 августа в 10 утра. Дорожное полотно могло разрушиться из-за повышения уровня паводковых вод, сообщили в миндортрансе региона. Перелив воды через автомобильную трассу в районе поселка Новоандреевка к утру 10 августа прекратился, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. Сейчас вода проходит через две пропускные трубы.