В Екатеринбурге змея набросилась на 8-летнего ребенка

19 августа 2024 в 13:57 Размер текста - 17 +

Змея укусила ребенка во дворе частного дома Фото: Илья Московец © URA.RU Под Екатеринбургом змея укусила 8-летнего ребенка, который после этого попал в больницу. Подробности происшествия URA.RU рассказал источник в оперативных службах. «В поселке Шабры на участке частного дома на ребенка набросилась змея и укусила. Он был госпитализирован в детскую областную больницу», — пояснил собеседник агентства. В пресс-службе клиники URA.RU объяснили, что маленькому пациенту оказывается вся необходимая помощь. «Состояние ребенка удовлетворительное, он пока под наблюдением врачей. Какая именно его змея укусила, неизвестно», — добавили в больнице. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под Екатеринбургом змея укусила 8-летнего ребенка, который после этого попал в больницу. Подробности происшествия URA.RU рассказал источник в оперативных службах. «В поселке Шабры на участке частного дома на ребенка набросилась змея и укусила. Он был госпитализирован в детскую областную больницу», — пояснил собеседник агентства. В пресс-службе клиники URA.RU объяснили, что маленькому пациенту оказывается вся необходимая помощь. «Состояние ребенка удовлетворительное, он пока под наблюдением врачей. Какая именно его змея укусила, неизвестно», — добавили в больнице.