В Екатеринбурге змея набросилась на 8-летнего ребенка

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, змея, удав
Змея укусила ребенка во дворе частного дома Фото:

Под Екатеринбургом змея укусила 8-летнего ребенка, который после этого попал в больницу. Подробности происшествия URA.RU рассказал источник в оперативных службах.

«В поселке Шабры на участке частного дома на ребенка набросилась змея и укусила. Он был госпитализирован в детскую областную больницу», — пояснил собеседник агентства.

В пресс-службе клиники URA.RU объяснили, что маленькому пациенту оказывается вся необходимая помощь. «Состояние ребенка удовлетворительное, он пока под наблюдением врачей. Какая именно его змея укусила, неизвестно», — добавили в больнице.

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Под Екатеринбургом змея укусила 8-летнего ребенка, который после этого попал в больницу. Подробности происшествия URA.RU рассказал источник в оперативных службах. «В поселке Шабры на участке частного дома на ребенка набросилась змея и укусила. Он был госпитализирован в детскую областную больницу», — пояснил собеседник агентства. В пресс-службе клиники URA.RU объяснили, что маленькому пациенту оказывается вся необходимая помощь. «Состояние ребенка удовлетворительное, он пока под наблюдением врачей. Какая именно его змея укусила, неизвестно», — добавили в больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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