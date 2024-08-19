В Екатеринбурге змея набросилась на 8-летнего ребенка

Под Екатеринбургом змея укусила 8-летнего ребенка, который после этого попал в больницу. Подробности происшествия URA.RU рассказал источник в оперативных службах.
«В поселке Шабры на участке частного дома на ребенка набросилась змея и укусила. Он был госпитализирован в детскую областную больницу», — пояснил собеседник агентства.
В пресс-службе клиники URA.RU объяснили, что маленькому пациенту оказывается вся необходимая помощь. «Состояние ребенка удовлетворительное, он пока под наблюдением врачей. Какая именно его змея укусила, неизвестно», — добавили в больнице.
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