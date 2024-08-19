В челябинском микрорайоне Чурилово закроют железнодорожный переезд. Карта

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Поездка Алексея Текслера в Советский район. Челябинск, железнодорожный переезд, шлагбаум, железная дорога
Переезд будет закрыт с 20:00 20 августа до 11:00 21 августа Фото:

В микрорайоне Чурилово в Челябинске с 20:00 20 августа до 11:00 21 августа будет закрыт железнодорожный переезд. Это связано с капитальным ремонтом путей, сообщили в пресс-службе мэрии.

«В связи с капитальным ремонтом железнодорожных путей будет закрыто движение на переезде на 2109 км станции Чурилово. Движение через переезд будет ограничено с 20-00 20 августа до 11-00 21 августа», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Проехать можно будет по альтернативному пути по улице Линейной. Водителей в это время просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.

Переезд закроют из-за капитального ремонта путей на ж/д дороге
Переезд закроют из-за капитального ремонта путей на ж/д дороге

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В микрорайоне Чурилово в Челябинске с 20:00 20 августа до 11:00 21 августа будет закрыт железнодорожный переезд. Это связано с капитальным ремонтом путей, сообщили в пресс-службе мэрии. «В связи с капитальным ремонтом железнодорожных путей будет закрыто движение на переезде на 2109 км станции Чурилово. Движение через переезд будет ограничено с 20-00 20 августа до 11-00 21 августа», — сообщили в пресс-службе мэрии. Проехать можно будет по альтернативному пути по улице Линейной. Водителей в это время просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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