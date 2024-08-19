В Челябинске троллейбусы на месяц изменят свои маршруты

В Челябинске троллейбусы под номерами 7 и 17 поменяют свои маршруты. Они будут ходить иначе из-за работ, связанных с модернизацией троллейбусной инфраструктуры, сообщили 19 августа в пресс-службе перевозчика.
«В рамках концессионного соглашения с ООО „Синара — Городские транспортные решения Челябинск“ продолжается модернизация троллейбусной инфраструктуры. Троллейбус №7 направим по маршруту АМЗ — ДС „Юность“. Транспорт под номером 17 будет курсировать по маршруту — Парк Гагарина — Свердловский проспект — Комсомольский проспект — Молдавская», — сообщили в ведомстве.
Троллейбусы поменяют маршрут с 19 августа до 20 сентября по Свердловскому тракту от Комсомольского проспекта до Черкасской. До 8 сентября по улицам Энгельса, Труда, Братьев Кашириных от проспекта Ленина до перекрестка Братьев Кашириных с Чайковского.
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