В Челябинске возле главных городских вокзалов построят 20-этажный отель

Челябинский застройщик вернулся к строительству отеля через 15 лет
Застройщик планировал возвести отель еще 15 лет назад
Застройщик планировал возвести отель еще 15 лет назад

В Челябинске на углу улиц Разина и Доватора, возле трамвайного кольца, железнодорожного, пригородного и автобусного вокзалов построят отель высотой 20-этажей. Девелопер планировал возвести объект 15 лет назад, но так и не приступил к строительству. Проект 2 октября одобрила экспертная организация ООО «Пируэт», сообщается на сайте госреестра.

«Строительство отеля — „Общественное здание с объектами инфраструктуры и гостиницей, расположенное на пересечении улиц Доватора и Разина в Советском районе города Челябинска“. Положительное заключение экспертизы от 2 октября 2025 года», — сообщается на сайте госреестра.

Согласно проекту, общая площадь отеля, на месте которого сейчас парковка, достигнет более 14 тысяч квадратных метров. В гостинице будет 102 номера, 96 из которых будут двухместными, шесть — одноместными. Первые этажи будут предназначены под магазины, кафе и офисы. Также проектом предусмотрены подземный паркинг, наземная автостоянка и детская площадка.

Застройщик «Магистр» спроектировал строительство отеля на углу улиц Разина и Доватора еще в 2010 году. Изначально на участке площадью 7,5 тысяч квадратных метров планировалось построить отель высотой 18 этажей. Сейчас там располагается парковка.

