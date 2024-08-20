Названы продукты, которые опасно греть в микроволновке

В микроволновой печи опасно разогревать продукты с высоким содержанием воды, мясные изделия и продукты с плотной кожицей или оболочкой. Об этом рассказал заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов.
«Из-за резкого повышения температуры увеличивается давление и объем внутри продукта, нарушается целостность оболочки и происходит взрыв», — объяснил Куликов в беседе с РИА Новости. По его словам, по этой причине не следует разогревать в СВЧ-печи продукты с высоким содержанием воды, такие как виноград, помидоры и куриная печень а также тех, что имеют плотную кожу или оболочку, например, сосиски, сардельки и яйца в скорлупе.
Специалист добавил, что при нагреве в мясных изделиях образуются продукты окисления холестерина, что может привести к возникновению болезней сердца. Кроме того, при разогреве в микроволновке различных каш, ягод, перца или зелени теряются полезные компоненты в этих продуктах, заключил Куликов.
Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко рассказала, что разогревание жиросодержащих продуктов в микроволновке представляет некоторую опасность. По ее словам, микроволновая печь использует микроволны, которые воздействуют на молекулы и могут изменять химическую структуру жиров.
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