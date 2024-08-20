Чехия потратит доходы от замороженных российских активов на оружие для ВСУ

20 августа 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

Министерство обороны Чехии выступит посредником между ЕС, предоставляющим средства, и поставщиками снарядов для Украины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чешское правительство планирует использовать средства от замороженных российских активов для покупки боеприпасов Украине. Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова. «Европейский союз несколько недель назад обратился к нам с предложением использовать средства, полученные от замороженных российских активов, для закупки боеприпасов Украине», — заявила Чернохова. Ее заявление опубликовано на сайте чешского минобороны. По ее словам, это даст Чехии дополнительный источник финансирования в рамках совместной инициативы, также они планируют приобретение «нескольких сотен тысяч боеприпасов». Министерство обороны Чехии выступит в роли посредника между ЕС и поставщиками вооружений, уделяя приоритет срочным запросам Украины. Подробности операции не раскрываются в целях безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чешское правительство планирует использовать средства от замороженных российских активов для покупки боеприпасов Украине. Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова. «Европейский союз несколько недель назад обратился к нам с предложением использовать средства, полученные от замороженных российских активов, для закупки боеприпасов Украине», — заявила Чернохова. Ее заявление опубликовано на сайте чешского минобороны. По ее словам, это даст Чехии дополнительный источник финансирования в рамках совместной инициативы, также они планируют приобретение «нескольких сотен тысяч боеприпасов». Министерство обороны Чехии выступит в роли посредника между ЕС и поставщиками вооружений, уделяя приоритет срочным запросам Украины. Подробности операции не раскрываются в целях безопасности.