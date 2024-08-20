20 августа 2024

Кухарук инспектирует вотчину «Газпрома» в ХМАО. Онлайн-трансляция

Врио губернатора ХМАО прибыл с рабочим визитом в Югорск
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук работает в Югорске
Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук работает в Югорске Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук проинспектирует город газовиков Югорск. Градообразующим предприятием населенного пункта выступает «Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома»). Глава Югры пообщается с местной администрацией и жителями, осмотрит строительные объекты. URA.RU ведет онлайн-трансляцию его визита. 

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук проинспектирует город газовиков Югорск. Градообразующим предприятием населенного пункта выступает «Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома»). Глава Югры пообщается с местной администрацией и жителями, осмотрит строительные объекты. URA.RU ведет онлайн-трансляцию его визита. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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