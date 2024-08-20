Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук работает в Югорске
Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук проинспектирует город газовиков Югорск. Градообразующим предприятием населенного пункта выступает «Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома»). Глава Югры пообщается с местной администрацией и жителями, осмотрит строительные объекты. URA.RU ведет онлайн-трансляцию его визита.
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