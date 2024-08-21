«Атомстройкомплекс» планирует строительство высоток на берегу озера Шарташ

Бизнес давно присматривается к «зеленой» территории Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На правом берегу озера Шарташ в Екатеринбурге может появиться четырехсекционный жилой комплекс переменной этажности (от 7 до 26 этажей). Проектом занимается компания «Атомстройкомплекс» миллиардера Валерия Ананьева — в лице ООО «Специализированный застройщик „АТОМ-Шарташ“». Фирма, как стало известно URA.RU, обратилась к городским властям с просьбой поменять статус принадлежащих ей 17 участков.

«Прошу <…> в отношении указанных участков изменить зону на „Ж-5 зона многоэтажной жилой застройки“ в соответствии с Генеральным планом городского округа», — говорится в письме представителя «АТОМ-Шарташ» на имя вице-мэра по строительству Рустама Галямова. В отношении еще двух участков «Атомстройкомплекс» попросил установить ту же зону Ж-5 и СО-1 (коммунальная инфраструктура).

На нижних этажах зданий хотят разместить помещения общественного назначения. Дворовую территорию расположат на кровле стилобата (общий цоколь, соединяющий сразу несколько зданий). Застройщики обещают также построить надземно-подземный трехуровневый паркинг на 895 мест и к 2045 году возвести детский сад ориентировочно на 150 мест (в районе улиц Изоплитная-Отдыха). Обращен новый ЖК будет прямо на водоем.

По данным URA.RU, мэрия отправила проект на доработку. Когда он будет рассмотрен повторно, неясно.

Это не первая попытка бизнеса запустить строительство на «зеленой» территории. Три года назад URA.RU широко освещало обсуждения вокруг возможного строительства термального комплекса «Баден-Баден» на том же правом берегу. Проект, вызвавший щирокий общественный резонанс, в итоге не прошел госэкспертизу.

Место планируемой застройки Фото: скриншот из презентации проекта

В ЖК будет четыре секции Фото: официальная документация

Этажность — от семи до 26 Фото: официальная документация

На кровле стилобата будет внутренний двор Фото: официальная документация

Фото: официальная документация