Свердловский суд не стал арестовывать тракториста, устроившего ДТП с 4 погибшими

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд избрал меру пресечения трактористу, вылетевшему на встречку
Суд избрал меру пресечения трактористу, вылетевшему на встречку Фото:

Талицкий райсуд (Свердловская область) не стал арестовывать тракториста, устроившего ДТП с иномаркой, водитель и трое пассажиров которой погибли на месте. Мужчине избрали запрет определенных действий, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«Мера пресечения избрана в виде запрета определенных действий на срок по 4 декабря 2025 года. Постановление суда не вступило в законную силу», — пояснили в инстанции.

Страшная авария случилась вечером 4 октября на 28-м километре трассы Талица — Бутка. Трактор вылетел на «встречку» и столкнулся с Kia. В результате 27-летний мужчина, две девушки 26 и 20 лет и четырехлетняя девочка погибли.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Талицкий райсуд (Свердловская область) не стал арестовывать тракториста, устроившего ДТП с иномаркой, водитель и трое пассажиров которой погибли на месте. Мужчине избрали запрет определенных действий, рассказали в объединенной пресс-службе судов. «Мера пресечения избрана в виде запрета определенных действий на срок по 4 декабря 2025 года. Постановление суда не вступило в законную силу», — пояснили в инстанции. Страшная авария случилась вечером 4 октября на 28-м километре трассы Талица — Бутка. Трактор вылетел на «встречку» и столкнулся с Kia. В результате 27-летний мужчина, две девушки 26 и 20 лет и четырехлетняя девочка погибли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...