Свердловский суд не стал арестовывать тракториста, устроившего ДТП с 4 погибшими

Талицкий райсуд (Свердловская область) не стал арестовывать тракториста, устроившего ДТП с иномаркой, водитель и трое пассажиров которой погибли на месте. Мужчине избрали запрет определенных действий, рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«Мера пресечения избрана в виде запрета определенных действий на срок по 4 декабря 2025 года. Постановление суда не вступило в законную силу», — пояснили в инстанции.
Страшная авария случилась вечером 4 октября на 28-м километре трассы Талица — Бутка. Трактор вылетел на «встречку» и столкнулся с Kia. В результате 27-летний мужчина, две девушки 26 и 20 лет и четырехлетняя девочка погибли.
