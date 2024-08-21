Трассу Тюмень — Омск перекрыли из-за ДТП

ДТП произошло в Абатском районе
На трассе Тюмень — Омск в Абатском районе (Тюменская область) было полностью перекрыто дорожное движение из-за ДТП. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.
«На автодороге Р-402 км 331 произошло ДТП. Движение полностью перекрыто. Планируйте свой маршрут заранее. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — сообщает Информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на Уралуправтодор.
В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Об изменениях дорожной обстановки в Абатском районе будет сообщено дополнительно.
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