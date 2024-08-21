21 августа 2024

Трассу Тюмень — Омск перекрыли из-за ДТП

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ДТП произошло в Абатском районе
ДТП произошло в Абатском районе Фото:

На трассе Тюмень — Омск в Абатском районе (Тюменская область) было полностью перекрыто дорожное движение из-за ДТП. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«На автодороге Р-402 км 331 произошло ДТП. Движение полностью перекрыто. Планируйте свой маршрут заранее. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — сообщает Информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на Уралуправтодор.

В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Об изменениях дорожной обстановки в Абатском районе будет сообщено дополнительно.

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На трассе Тюмень — Омск в Абатском районе (Тюменская область) было полностью перекрыто дорожное движение из-за ДТП. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «На автодороге Р-402 км 331 произошло ДТП. Движение полностью перекрыто. Планируйте свой маршрут заранее. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — сообщает Информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на Уралуправтодор. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Об изменениях дорожной обстановки в Абатском районе будет сообщено дополнительно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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