Politico: Швеция готовится к столкновению с Россией после окончания СВО

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Швеция ожидает, что ВС РФ вернутся в их регион после завершения СВО
Швеция ожидает, что ВС РФ вернутся в их регион после завершения СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Швеция должна быть готова к потенциальной конфронтации с Россией. Об этом заявил глава военной разведки Швеции Томас Нильссон.

Нильссон переживает, что, несмотря на временное снижение российской военной активности в регионе Прибалтики, ситуация может измениться после завершения специальной военной операции. «Как конфликт на Украине прекратится или уменьшится, мы уверены, что русские вернутся в наш район», — подчеркнул он без аргументации. Цитату приводит издание Politico.

Также глава военной разведки Швеции критически отозвался о позиции президента США Дональда Трампа, который, по его мнению, регулярно выражает доверие к президенту России Владимиру Путину. Нильссон призвал европейцев, особенно тех, кто проживает в непосредственной близости от России, отнестись к такой позиции с осторожностью.

Ранее глава МИД Швеции Мария Стенергард заявила, что Швеция передаст Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) на сумму 1,2 миллиарда шведских крон (около 113 миллионов долларов — прим. URA.RU). Этот пакет помощи является девятнадцатым, который Швеция предоставила с начала конфликта России и Украины.

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Швеция должна быть готова к потенциальной конфронтации с Россией. Об этом заявил глава военной разведки Швеции Томас Нильссон. Нильссон переживает, что, несмотря на временное снижение российской военной активности в регионе Прибалтики, ситуация может измениться после завершения специальной военной операции. «Как конфликт на Украине прекратится или уменьшится, мы уверены, что русские вернутся в наш район», — подчеркнул он без аргументации. Цитату приводит издание Politico. Также глава военной разведки Швеции критически отозвался о позиции президента США Дональда Трампа, который, по его мнению, регулярно выражает доверие к президенту России Владимиру Путину. Нильссон призвал европейцев, особенно тех, кто проживает в непосредственной близости от России, отнестись к такой позиции с осторожностью. Ранее глава МИД Швеции Мария Стенергард заявила, что Швеция передаст Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) на сумму 1,2 миллиарда шведских крон (около 113 миллионов долларов — прим. URA.RU). Этот пакет помощи является девятнадцатым, который Швеция предоставила с начала конфликта России и Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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