В Москве пресекли теракт против митрополита Тихона

В Москве сотрудники ФСБ предотвратили попытку теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Отмечается, что преступление готовили украинские спецслужбы. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
«ФСБ предотвратила в Москве теракт в отношении крымского митрополита Тихона», — передает ТАСС информацию от правоохранителей. На данный момент один россиянин и гражданин Украины арестованы, в их отношении возбуждено уголовное дело.
У них были изъяты поддельные украинские паспорта и самодельная бомба. Уточняется, что оба фигуранта были завербованы разведкой Украины посредством мессенджера Telegram.
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