В Москве пресекли теракт против митрополита Тихона

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ФСБ предотвратила в Москве теракт против митрополита Тихона
ФСБ предотвратила в Москве теракт против митрополита Тихона Фото:

В Москве сотрудники ФСБ предотвратили попытку теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Отмечается, что преступление готовили украинские спецслужбы. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«ФСБ предотвратила в Москве теракт в отношении крымского митрополита Тихона», — передает ТАСС информацию от правоохранителей. На данный момент один россиянин и гражданин Украины арестованы, в их отношении возбуждено уголовное дело.

У них были изъяты поддельные украинские паспорта и самодельная бомба. Уточняется, что оба фигуранта были завербованы разведкой Украины посредством мессенджера Telegram.

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В Москве сотрудники ФСБ предотвратили попытку теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Отмечается, что преступление готовили украинские спецслужбы. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ. «ФСБ предотвратила в Москве теракт в отношении крымского митрополита Тихона», — передает ТАСС информацию от правоохранителей. На данный момент один россиянин и гражданин Украины арестованы, в их отношении возбуждено уголовное дело. У них были изъяты поддельные украинские паспорта и самодельная бомба. Уточняется, что оба фигуранта были завербованы разведкой Украины посредством мессенджера Telegram.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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