Путин: буддисты внесли вклад в поддержку СВО

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил вклад буддистов в оказание поддержки участникам специальной военной операции и их семьям. Об этом он сообщил в телеграмме представителям буддийской общины России по случаю празднования Белого месяца.
«Поздравляю вас с праздником Белого месяца, знаменующим наступление Нового года по лунному календарю. <...> Отрадно, что сегодня буддисты России, буддийские организации принимают деятельное участие в жизни страны, <...> поддерживают участников специальной военной операции и их семьи», — написал Путин в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент отметил, что Белый месяц символизирует возрождение природы и человека, а также духовное просветление и гармонию. По его словам, праздник является воплощением чистоты мысли и благих стремлений. Путин также подчеркнул важность того, что традиции этого праздника передаются из поколения в поколение. Глава РФ выразил пожелания успехов и благополучия представителям буддизма.
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