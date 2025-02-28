Путин: буддисты внесли вклад в поддержку СВО

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Путин отметил активное участие буддистских организаций в жизни РФ
Путин отметил активное участие буддистских организаций в жизни РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил вклад буддистов в оказание поддержки участникам специальной военной операции и их семьям. Об этом он сообщил в телеграмме представителям буддийской общины России по случаю празднования Белого месяца.

«Поздравляю вас с праздником Белого месяца, знаменующим наступление Нового года по лунному календарю. <...> Отрадно, что сегодня буддисты России, буддийские организации принимают деятельное участие в жизни страны, <...> поддерживают участников специальной военной операции и их семьи», — написал Путин в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. 

Президент отметил, что Белый месяц символизирует возрождение природы и человека, а также духовное просветление и гармонию. По его словам, праздник является воплощением чистоты мысли и благих стремлений. Путин также подчеркнул важность того, что традиции этого праздника передаются из поколения в поколение. Глава РФ выразил пожелания успехов и благополучия представителям буддизма. 

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Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил вклад буддистов в оказание поддержки участникам специальной военной операции и их семьям. Об этом он сообщил в телеграмме представителям буддийской общины России по случаю празднования Белого месяца. «Поздравляю вас с праздником Белого месяца, знаменующим наступление Нового года по лунному календарю. <...> Отрадно, что сегодня буддисты России, буддийские организации принимают деятельное участие в жизни страны, <...> поддерживают участников специальной военной операции и их семьи», — написал Путин в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.  Президент отметил, что Белый месяц символизирует возрождение природы и человека, а также духовное просветление и гармонию. По его словам, праздник является воплощением чистоты мысли и благих стремлений. Путин также подчеркнул важность того, что традиции этого праздника передаются из поколения в поколение. Глава РФ выразил пожелания успехов и благополучия представителям буддизма. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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