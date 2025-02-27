Пропавшую под Екатеринбургом 17-летнюю девушку ищут в Тюмени. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виктория Хайретдинова пропала после занятий
Виктория Хайретдинова пропала после занятий Фото:

Пропавшая в Екатеринбурге студентка Виктория Хайретдинова из г. Полевской Свердловской области может находиться в Тюмени. Об этом со ссылкой на родственников девушки сообщает telegram-канал Ural Mash.

«Вчера телефон Виктории нашли в екатеринбургском ТЦ „Кит“. На звонок ее подруги ответил неизвестный мужчина — сказал, что кто-то оставил мобильник в магазине. Родные подозревают, что девушка сейчас в Тюмени или Бисерти», — указано в публикации Ural Mash.

17-летняя Виктория Хайретдинова пропала после занятий 24 февраля. На момент исчезновения была одета в черную куртку, голубые джинсы, светло-серые сапоги, бежевую шапку. Перед пропажей она заблокировала в социальных сетях всех друзей. Очевидцы видели девушку в разных частях Екатеринбурга, однако ее местонахождение до сих пор не установлено. 

Виктория Хайретдинова пропала 24 февраля
Виктория Хайретдинова пропала 24 февраля
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пропавшая в Екатеринбурге студентка Виктория Хайретдинова из г. Полевской Свердловской области может находиться в Тюмени. Об этом со ссылкой на родственников девушки сообщает telegram-канал Ural Mash. «Вчера телефон Виктории нашли в екатеринбургском ТЦ „Кит“. На звонок ее подруги ответил неизвестный мужчина — сказал, что кто-то оставил мобильник в магазине. Родные подозревают, что девушка сейчас в Тюмени или Бисерти», — указано в публикации Ural Mash. 17-летняя Виктория Хайретдинова пропала после занятий 24 февраля. На момент исчезновения была одета в черную куртку, голубые джинсы, светло-серые сапоги, бежевую шапку. Перед пропажей она заблокировала в социальных сетях всех друзей. Очевидцы видели девушку в разных частях Екатеринбурга, однако ее местонахождение до сих пор не установлено. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...