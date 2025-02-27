Пропавшая в Екатеринбурге студентка Виктория Хайретдинова из г. Полевской Свердловской области может находиться в Тюмени. Об этом со ссылкой на родственников девушки сообщает telegram-канал Ural Mash.
«Вчера телефон Виктории нашли в екатеринбургском ТЦ „Кит“. На звонок ее подруги ответил неизвестный мужчина — сказал, что кто-то оставил мобильник в магазине. Родные подозревают, что девушка сейчас в Тюмени или Бисерти», — указано в публикации Ural Mash.
17-летняя Виктория Хайретдинова пропала после занятий 24 февраля. На момент исчезновения была одета в черную куртку, голубые джинсы, светло-серые сапоги, бежевую шапку. Перед пропажей она заблокировала в социальных сетях всех друзей. Очевидцы видели девушку в разных частях Екатеринбурга, однако ее местонахождение до сих пор не установлено.
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