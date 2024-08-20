Силовики пришли в минздрав Челябинской области

Сотрудников челябинского минздрава допрашивают по делу о халатности

20 августа 2024 в 19:03 Размер текста - 17 +

В СК возбудили уголовное дело по факту халатности в стенах минздрава Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Должностных лиц министерства здравоохранения Челябинской области допрашивают в следственном комитете по делу о халатности при обеспечении детей-инвалидов необходимыми лекарствами. Об этом URA.RU 20 августа сообщили в пресс-службе регионального СКР. «В настоящее время следователем запрошена необходимая документация, проводятся допросы должностных лиц министерства здравоохранения Челябинской области, родителей больных детей. Выполняются иные следственные действия, направленные на установление причин и условий, способствовавших случившемуся», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По версии следствия, сотрудники минздрава региона были осведомлены о том, что детям, страдающим муковисцидозом (кистозный фиброз) и иными заболеваниями, положены лекарства, на закупку которых выделяли деньги из областного бюджета. При этом они не приняли достаточных мер по их приобретению. «Должностные лица существенно нарушили права и законные интересы детей-инвалидов. В целях установления всех обстоятельств произошедшего, следователем незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — отметили в пресс-службе регионального следкома. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Должностных лиц министерства здравоохранения Челябинской области допрашивают в следственном комитете по делу о халатности при обеспечении детей-инвалидов необходимыми лекарствами. Об этом URA.RU 20 августа сообщили в пресс-службе регионального СКР. «В настоящее время следователем запрошена необходимая документация, проводятся допросы должностных лиц министерства здравоохранения Челябинской области, родителей больных детей. Выполняются иные следственные действия, направленные на установление причин и условий, способствовавших случившемуся», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По версии следствия, сотрудники минздрава региона были осведомлены о том, что детям, страдающим муковисцидозом (кистозный фиброз) и иными заболеваниями, положены лекарства, на закупку которых выделяли деньги из областного бюджета. При этом они не приняли достаточных мер по их приобретению. «Должностные лица существенно нарушили права и законные интересы детей-инвалидов. В целях установления всех обстоятельств произошедшего, следователем незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — отметили в пресс-службе регионального следкома.