Силовики пришли в минздрав Челябинской области

Сотрудников челябинского минздрава допрашивают по делу о халатности
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
В СК возбудили уголовное дело по факту халатности в стенах минздрава Челябинской области Фото:

Должностных лиц министерства здравоохранения Челябинской области допрашивают в следственном комитете по делу о халатности при обеспечении детей-инвалидов необходимыми лекарствами. Об этом URA.RU 20 августа сообщили в пресс-службе регионального СКР.

«В настоящее время следователем запрошена необходимая документация, проводятся допросы должностных лиц министерства здравоохранения Челябинской области, родителей больных детей. Выполняются иные следственные действия, направленные на установление причин и условий, способствовавших случившемуся», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

По версии следствия, сотрудники минздрава региона были осведомлены о том, что детям, страдающим муковисцидозом (кистозный фиброз) и иными заболеваниями, положены лекарства, на закупку которых выделяли деньги из областного бюджета. При этом они не приняли достаточных мер по их приобретению.

«Должностные лица существенно нарушили права и законные интересы детей-инвалидов. В целях установления всех обстоятельств произошедшего, следователем незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — отметили в пресс-службе регионального следкома.

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Должностных лиц министерства здравоохранения Челябинской области допрашивают в следственном комитете по делу о халатности при обеспечении детей-инвалидов необходимыми лекарствами. Об этом URA.RU 20 августа сообщили в пресс-службе регионального СКР. «В настоящее время следователем запрошена необходимая документация, проводятся допросы должностных лиц министерства здравоохранения Челябинской области, родителей больных детей. Выполняются иные следственные действия, направленные на установление причин и условий, способствовавших случившемуся», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По версии следствия, сотрудники минздрава региона были осведомлены о том, что детям, страдающим муковисцидозом (кистозный фиброз) и иными заболеваниями, положены лекарства, на закупку которых выделяли деньги из областного бюджета. При этом они не приняли достаточных мер по их приобретению. «Должностные лица существенно нарушили права и законные интересы детей-инвалидов. В целях установления всех обстоятельств произошедшего, следователем незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — отметили в пресс-службе регионального следкома.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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