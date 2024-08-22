Отца с двумя детьми в Челябинской области экс-супруга вынуждает платить алименты

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Житель Вишневогорска платит бывшей жене алименты, хотя детей воспитывает сам
Житель Вишневогорска платит бывшей жене алименты, хотя детей воспитывает сам Фото:

Воспитывающего в Вишневогорске (Челябинская область) двоих детей Виктора Чернова экс-супруга Марина вынуждает платить алименты. Как Чернов 22 августа рассказал URA.RU, своего женщина пытается добиться через суд.

«Бывшая жена судится со мной, чтобы я продолжил платить ей алименты. Суд в Каслях проиграла. Подала жалобу в областной суд», — сообщил URA.RU отец.

Супруги развелись в ноябре 2022 года. Сначала дети остались жить с матерью, но быстро перебрались к отцу. Сначала вернулась старшая девочка, которой в настоящее время 10 лет, затем — девятилетняя младшая дочь. Пожаловались на побои со стороны матери, одна из дочерей высказала обиду на то, что мама не любит ее. Агрессию также проявляла бабушка девочек, вместе с которой все жили. Два месяца назад женщина одна уехала в Челябинск, где устроилась на работу.

Отец трудится на «Вишневогорском ГОКе». С официальной зарплаты в 25 тысяч рублей за младшую дочь продолжает платить алименты в размере 25%. Бывшую жену это не смущает: отказываться от денег не собирается. Невысокие доходы приходится отдавать, хотя в августе деньги очень нужны для подготовки к школе. В отношении старшего ребенка Чернов в судах доказал, что экс-супруге ничего не должен.

При подготовке материала дозвониться до Черновой не удалось. На СМС-сообщение также не ответила. В случае поступления комментарий женщины будет опубликован.

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Воспитывающего в Вишневогорске (Челябинская область) двоих детей Виктора Чернова экс-супруга Марина вынуждает платить алименты. Как Чернов 22 августа рассказал URA.RU, своего женщина пытается добиться через суд. «Бывшая жена судится со мной, чтобы я продолжил платить ей алименты. Суд в Каслях проиграла. Подала жалобу в областной суд», — сообщил URA.RU отец. Супруги развелись в ноябре 2022 года. Сначала дети остались жить с матерью, но быстро перебрались к отцу. Сначала вернулась старшая девочка, которой в настоящее время 10 лет, затем — девятилетняя младшая дочь. Пожаловались на побои со стороны матери, одна из дочерей высказала обиду на то, что мама не любит ее. Агрессию также проявляла бабушка девочек, вместе с которой все жили. Два месяца назад женщина одна уехала в Челябинск, где устроилась на работу. Отец трудится на «Вишневогорском ГОКе». С официальной зарплаты в 25 тысяч рублей за младшую дочь продолжает платить алименты в размере 25%. Бывшую жену это не смущает: отказываться от денег не собирается. Невысокие доходы приходится отдавать, хотя в августе деньги очень нужны для подготовки к школе. В отношении старшего ребенка Чернов в судах доказал, что экс-супруге ничего не должен. При подготовке материала дозвониться до Черновой не удалось. На СМС-сообщение также не ответила. В случае поступления комментарий женщины будет опубликован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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