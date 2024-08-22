Отца с двумя детьми в Челябинской области экс-супруга вынуждает платить алименты

Воспитывающего в Вишневогорске (Челябинская область) двоих детей Виктора Чернова экс-супруга Марина вынуждает платить алименты. Как Чернов 22 августа рассказал URA.RU, своего женщина пытается добиться через суд.
«Бывшая жена судится со мной, чтобы я продолжил платить ей алименты. Суд в Каслях проиграла. Подала жалобу в областной суд», — сообщил URA.RU отец.
Супруги развелись в ноябре 2022 года. Сначала дети остались жить с матерью, но быстро перебрались к отцу. Сначала вернулась старшая девочка, которой в настоящее время 10 лет, затем — девятилетняя младшая дочь. Пожаловались на побои со стороны матери, одна из дочерей высказала обиду на то, что мама не любит ее. Агрессию также проявляла бабушка девочек, вместе с которой все жили. Два месяца назад женщина одна уехала в Челябинск, где устроилась на работу.
Отец трудится на «Вишневогорском ГОКе». С официальной зарплаты в 25 тысяч рублей за младшую дочь продолжает платить алименты в размере 25%. Бывшую жену это не смущает: отказываться от денег не собирается. Невысокие доходы приходится отдавать, хотя в августе деньги очень нужны для подготовки к школе. В отношении старшего ребенка Чернов в судах доказал, что экс-супруге ничего не должен.
При подготовке материала дозвониться до Черновой не удалось. На СМС-сообщение также не ответила. В случае поступления комментарий женщины будет опубликован.
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