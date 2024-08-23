Самые яркие высказывания ведущего Соловьева в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ведущий Соловьев рассуждал об СВО, НАТО, Ельцине и городе бесов

23 августа 2024 в 13:13 Размер текста - 17 +

Журналист был настроен позитивно Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбург прилетел знаменитый телеведущий Владимир Соловьев — поддержать участников соревнований по армейской тактической стрельбе «Вызов». Журналист, как и обычно, сделал ряд громких заявлений, затронув тему СВО, НАТО, развал СССР и «город бесов». URA.RU собрало самые яркие высказывания пропагандиста. Новость по теме «Эта война страшная»: ведущий Соловьев приехал в Екатеринбург к бойцам спецназа. Видео «Эта война страшная, которая изменила наше представление о мире. Мы не воюем ни в с какой Украиной, нам противостоит НАТО, нам противостоит мировое зло. Против сил зла поднялся русский человек, неважно какой он национальности и вероисповедания, но он борется с абсолютным злом. Если мы не победим, мира не будет, не будет России», — так охарактеризовал Соловьев противостояние России с Западом. «Мужчина создан для войны, а русские созданы для победы. Наше дело правое, победа будет за нами. Но чтобы это состоялось, необходимо каждый день тяжело работать. И эту тяжелую мужскую работу сейчас выполняют ваши коллеги в Курске, Брянске, на землях Донбасса, Малороссии, для того, чтобы война не зашла еще глубже. Враг нас хочет уничтожить. На его пути сейчас стоите вы и ваши коллеги. То, что вы покажете сегодня, завтра вы покажете на поле боя. Вы лучшие из лучших, на вас равняются, о вас будут слагать легенды», — так приветствовал участников соревнований Соловьев. «Русская душа — тот, для кого русская культура является основополагающей. Москва — третий Рим, а четвертого не бывает. Русский мир — это ковчег, на котором человечество спасется», — сказал Соловьев. Отвечая на вопрос о том, не изменил ли он мнение о Екатеринбурге, который ранее называл «городом бесов», ведущий заявил, что нет. Правда на сей раз высказался о столице Урала более доброжелательно. Новость по теме Есть одно «но»: ведущий Соловьев ответил, считает ли Екатеринбург городом бесов. Видео «Конечно, нет [не изменил мнение о Екатеринбурге], потому что война с бесами — это то, чем занимается архангел Михаил. А там, где Михаил-архангел, там бесы будут повержены. Поэтому сейчас молодцы, что боретесь со злом, главное, чтобы не прыгали, а храмы строили. Тогда и святое воинство побеждать будет», — своеобразно похвалил Соловьев. «К сожалению, но из вашего города человек, который в частности виновен, что наша родина исчезла. Их двое было — Горбачев и Ельцин», — констатировал он. Зато очень лестных эпитетов от журналиста удостоился полигон «Свердловский», где развернулись масштабные соревнования. «Такого полигона нет нигде в мире. Это объективно лучший полигон. Здесь, конечно, личная заслуга людей, которые неравнодушны, и которые поняли, что у наших бойцов должно быть все лучшее. Мы в течение многих лет были должны нашим вооруженным силам, сейчас общество эти долги постепенно отдает. Екатеринбург тут является абсолютным законодателем мировых мод», — порадовался ведущий. Выступления участников на полигоне вдохновили пропагандиста сравнить бойцов России со специалистами НАТО, которые замечены на СВО. Сравнение оказалось в пользу российской армии. В Екатеринбург слетелись спецназовцы со всей России Фото: Илья Московец © URA.RU «Чувство гордости за наших бойцов, которые объективно лучшие в мире. Эти же ребята, которые здесь на полигоне, в условиях реальных боевых действий разбираются лучше специалистов НАТО, которые реально присутствуют на линии боевого соприкосновения. Потом они [специалисты НАТО] только некрологами всплывают у себя на родине, потому что встреча с нашими бойцами для них всегда заканчивается одинаково. До столкновения они хихикают, а после столкновения их оплакивают», — подытожил Соловьев. 23-25 августа в Екатеринбурге проходят соревнования среди подразделений спецназа. В них принимают участие 12 команд от Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии и других ведомств, а также спортсмены-любители. Участники выполнят комплекс сложных упражнений: стрелковую дуэль, штурм здания, эвакуацию с поля боя, владение разными видами оружия. То есть покажут те умения, которые необходимы российским бойцам на СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбург прилетел знаменитый телеведущий Владимир Соловьев — поддержать участников соревнований по армейской тактической стрельбе «Вызов». Журналист, как и обычно, сделал ряд громких заявлений, затронув тему СВО, НАТО, развал СССР и «город бесов». URA.RU собрало самые яркие высказывания пропагандиста. «Эта война страшная, которая изменила наше представление о мире. Мы не воюем ни в с какой Украиной, нам противостоит НАТО, нам противостоит мировое зло. Против сил зла поднялся русский человек, неважно какой он национальности и вероисповедания, но он борется с абсолютным злом. Если мы не победим, мира не будет, не будет России», — так охарактеризовал Соловьев противостояние России с Западом. «Мужчина создан для войны, а русские созданы для победы. Наше дело правое, победа будет за нами. Но чтобы это состоялось, необходимо каждый день тяжело работать. И эту тяжелую мужскую работу сейчас выполняют ваши коллеги в Курске, Брянске, на землях Донбасса, Малороссии, для того, чтобы война не зашла еще глубже. Враг нас хочет уничтожить. На его пути сейчас стоите вы и ваши коллеги. То, что вы покажете сегодня, завтра вы покажете на поле боя. Вы лучшие из лучших, на вас равняются, о вас будут слагать легенды», — так приветствовал участников соревнований Соловьев. «Русская душа — тот, для кого русская культура является основополагающей. Москва — третий Рим, а четвертого не бывает. Русский мир — это ковчег, на котором человечество спасется», — сказал Соловьев. Отвечая на вопрос о том, не изменил ли он мнение о Екатеринбурге, который ранее называл «городом бесов», ведущий заявил, что нет. Правда на сей раз высказался о столице Урала более доброжелательно. «Конечно, нет [не изменил мнение о Екатеринбурге], потому что война с бесами — это то, чем занимается архангел Михаил. А там, где Михаил-архангел, там бесы будут повержены. Поэтому сейчас молодцы, что боретесь со злом, главное, чтобы не прыгали, а храмы строили. Тогда и святое воинство побеждать будет», — своеобразно похвалил Соловьев. «К сожалению, но из вашего города человек, который в частности виновен, что наша родина исчезла. Их двое было — Горбачев и Ельцин», — констатировал он. Зато очень лестных эпитетов от журналиста удостоился полигон «Свердловский», где развернулись масштабные соревнования. «Такого полигона нет нигде в мире. Это объективно лучший полигон. Здесь, конечно, личная заслуга людей, которые неравнодушны, и которые поняли, что у наших бойцов должно быть все лучшее. Мы в течение многих лет были должны нашим вооруженным силам, сейчас общество эти долги постепенно отдает. Екатеринбург тут является абсолютным законодателем мировых мод», — порадовался ведущий. Выступления участников на полигоне вдохновили пропагандиста сравнить бойцов России со специалистами НАТО, которые замечены на СВО. Сравнение оказалось в пользу российской армии. «Чувство гордости за наших бойцов, которые объективно лучшие в мире. Эти же ребята, которые здесь на полигоне, в условиях реальных боевых действий разбираются лучше специалистов НАТО, которые реально присутствуют на линии боевого соприкосновения. Потом они [специалисты НАТО] только некрологами всплывают у себя на родине, потому что встреча с нашими бойцами для них всегда заканчивается одинаково. До столкновения они хихикают, а после столкновения их оплакивают», — подытожил Соловьев. 23-25 августа в Екатеринбурге проходят соревнования среди подразделений спецназа. В них принимают участие 12 команд от Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии и других ведомств, а также спортсмены-любители. Участники выполнят комплекс сложных упражнений: стрелковую дуэль, штурм здания, эвакуацию с поля боя, владение разными видами оружия. То есть покажут те умения, которые необходимы российским бойцам на СВО.