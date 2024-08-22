Ведущий Владимир Соловьев назвал полигон Центрального военного округа «Свердловский» лучшим в мире. Он прибыл на него ради соревнований по тактической стрельбе, которые стартовали в Екатеринбурге.
«Это пример гордости, потому что такого полигона нет нигде в мире. Это объективно лучший полигон. При этом здесь, конечно, личная заслуга людей, которые неравнодушны и которые поняли, что у наших бойцов должно быть все лучшее. Мы в течение многих лет были должны нашим вооруженным силам, сейчас общество эти долги постепенно отдает. Екатеринбург тут является абсолютным законодателем мировых мод», — сказал ведущий.
Он прилетел в Екатеринбург на соревнования бойцов спецназа «Вызов». На них собрались представители силовых ведомств со всей России. «То, что вы покажете сегодня, завтра вы покажете на поле боя», — сказал участникам Соловьев.
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