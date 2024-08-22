22 августа 2024

«Законодатели мод»: ведущий Соловьев назвал полигон ЦВО лучшим в мире. Видео

Ведущий Владимир Соловьев назвал полигон «Свердловский» лучшим в мире
© Служба новостей «URA.RU»
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Соловьева порадовало то, что он увидел на полигоне ЦВО
Соловьева порадовало то, что он увидел на полигоне ЦВО Фото:

Ведущий Владимир Соловьев назвал полигон Центрального военного округа «Свердловский» лучшим в мире. Он прибыл на него ради соревнований по тактической стрельбе, которые стартовали в Екатеринбурге.

«Это пример гордости, потому что такого полигона нет нигде в мире. Это объективно лучший полигон. При этом здесь, конечно, личная заслуга людей, которые неравнодушны и которые поняли, что у наших бойцов должно быть все лучшее. Мы в течение многих лет были должны нашим вооруженным силам, сейчас общество эти долги постепенно отдает. Екатеринбург тут является абсолютным законодателем мировых мод», — сказал ведущий.

Он прилетел в Екатеринбург на соревнования бойцов спецназа «Вызов». На них собрались представители силовых ведомств со всей России. «То, что вы покажете сегодня, завтра вы покажете на поле боя», — сказал участникам Соловьев.

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Ведущий Владимир Соловьев назвал полигон Центрального военного округа «Свердловский» лучшим в мире. Он прибыл на него ради соревнований по тактической стрельбе, которые стартовали в Екатеринбурге. «Это пример гордости, потому что такого полигона нет нигде в мире. Это объективно лучший полигон. При этом здесь, конечно, личная заслуга людей, которые неравнодушны и которые поняли, что у наших бойцов должно быть все лучшее. Мы в течение многих лет были должны нашим вооруженным силам, сейчас общество эти долги постепенно отдает. Екатеринбург тут является абсолютным законодателем мировых мод», — сказал ведущий. Он прилетел в Екатеринбург на соревнования бойцов спецназа «Вызов». На них собрались представители силовых ведомств со всей России. «То, что вы покажете сегодня, завтра вы покажете на поле боя», — сказал участникам Соловьев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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