«Сначала хихикают, потом их оплакивают»: Соловьев в Екатеринбурге сравнил бойцов России и НАТО

Ведущий Соловьев в Екатеринбурге сравнил бойцов России и НАТО

23 августа 2024 в 12:03 Размер текста - 17 +

Соловьев прилетел в Екатеринбург поддержать участников соревнований Фото: Илья Московец © URA.RU Телеведущий Владимир Соловьев сказал, что специалистов НАТО оплакивают дома после встречи на СВО с российскими бойцами. Такое заявление он сделал на соревнованиях по тактической стрельбе в Екатеринбурге, отвечая на вопрос прессы об увиденном. Новость по теме «Эта война страшная»: ведущий Соловьев приехал в Екатеринбург к бойцам спецназа. Видео «Чувство гордости за наших бойцов, которые объективно лучшие в мире. Эти же ребята, которые здесь на полигоне, в условиях реальных боевых действий разбираются лучше специалистов НАТО, которые реально присутствуют на линии боевого соприкосновения. Потом они [специалисты НАТО] только некрологами всплывают у себя на родине, потому что встреча с нашими бойцами для них всегда заканчивается одинаково. До столкновения они хихикают, а после столкновения их оплакивают», — сказал Соловьев. На соревнования по армейской тактической стрельбе «Вызов» съехались спецназовцы разных силовых ведомств России — Минобороны, ФСБ, МВД, ГУФСИН, члены патриотических клубов. Многие из них являются участниками СВО. Умения, которые они продемонстрируют, необходимы на фронте. Бойцы покажут свое владение пистолетом, автоматом, ружьем, снайперской винтовкой, а также покажут мастерство при проведении штурма, освобождении условных заложников и эвакуации с поля боя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Телеведущий Владимир Соловьев сказал, что специалистов НАТО оплакивают дома после встречи на СВО с российскими бойцами. Такое заявление он сделал на соревнованиях по тактической стрельбе в Екатеринбурге, отвечая на вопрос прессы об увиденном. «Чувство гордости за наших бойцов, которые объективно лучшие в мире. Эти же ребята, которые здесь на полигоне, в условиях реальных боевых действий разбираются лучше специалистов НАТО, которые реально присутствуют на линии боевого соприкосновения. Потом они [специалисты НАТО] только некрологами всплывают у себя на родине, потому что встреча с нашими бойцами для них всегда заканчивается одинаково. До столкновения они хихикают, а после столкновения их оплакивают», — сказал Соловьев. На соревнования по армейской тактической стрельбе «Вызов» съехались спецназовцы разных силовых ведомств России — Минобороны, ФСБ, МВД, ГУФСИН, члены патриотических клубов. Многие из них являются участниками СВО. Умения, которые они продемонстрируют, необходимы на фронте. Бойцы покажут свое владение пистолетом, автоматом, ружьем, снайперской винтовкой, а также покажут мастерство при проведении штурма, освобождении условных заложников и эвакуации с поля боя.