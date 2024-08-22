«Сначала хихикают, потом их оплакивают»: Соловьев в Екатеринбурге сравнил бойцов России и НАТО

Телеведущий Владимир Соловьев сказал, что специалистов НАТО оплакивают дома после встречи на СВО с российскими бойцами. Такое заявление он сделал на соревнованиях по тактической стрельбе в Екатеринбурге, отвечая на вопрос прессы об увиденном.
«Чувство гордости за наших бойцов, которые объективно лучшие в мире. Эти же ребята, которые здесь на полигоне, в условиях реальных боевых действий разбираются лучше специалистов НАТО, которые реально присутствуют на линии боевого соприкосновения. Потом они [специалисты НАТО] только некрологами всплывают у себя на родине, потому что встреча с нашими бойцами для них всегда заканчивается одинаково. До столкновения они хихикают, а после столкновения их оплакивают», — сказал Соловьев.
На соревнования по армейской тактической стрельбе «Вызов» съехались спецназовцы разных силовых ведомств России — Минобороны, ФСБ, МВД, ГУФСИН, члены патриотических клубов. Многие из них являются участниками СВО. Умения, которые они продемонстрируют, необходимы на фронте. Бойцы покажут свое владение пистолетом, автоматом, ружьем, снайперской винтовкой, а также покажут мастерство при проведении штурма, освобождении условных заложников и эвакуации с поля боя.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!